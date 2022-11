Dass Totgesagte länger leben, ist keine neue, wohl aber eine zutreffende Zustandsbeschreibung des so genannten Ballermanns, dem kleinen Strandabschnitt der Playa de Palma zwischen den Balnearios 5 und 8. Das durfte Mallorca an diesem Wochenende noch einmal erleben. Rund 600.000 Passagiere wurden am Flughafen abgefertigt. Einen nicht unerheblichen Teil davon zog es an die Playa de Palma. Es war so voll wie in der Hochsaison zu den Closings in den großen Discotheken Megapark, Bierkönig, Oberbayern.

Wermutstropfen: die zahlreichen jungen Besucher verwechselten die Playa erneut mit einer Müllkippe. Auch hatten die Sanitäter allerlei zu tun, dank vieler Alkohol-Opfer. Allerdings überwog in diesen letzten Tagen die Freude, überhaupt feiern zu dürfen. Mickie Krause: Würdiger Abschied nach 24 Jahren Alles, was in der Partyszene Rang und Namen hatte, ließ sich am verlängerten Wochenende auf den Bühnen der Clubs blicken, um die Saison in die Winterpause zu verabschieden. Den Anfang machten gleich König und Königin des Ballermann. Im vollen Bierkönig verbeugte sich am Donnerstag Mia Julia vor ihren Fans, kurz darauf tat es ihr Mickie Krause gleich, der sich nach 24 Jahren vorerst aus dem Megapark verabschiedete. Im nächsten Jahr wird Mickie Krause dort nicht mehr auftreten. Nach einer kurzen, intensiven Meinungsverschiedenheit befand man im Partykomplex, dass eine längere Pause für beide Seiten eine willkommene Abwechslung wäre. Doch das stark in die Jahre gekommene Oberbayern buhlt (bisher vergeblich) um den größten Entertainer der Playa, der sich zum Ende seines letzten Auftritts auf Spanisch bei all den Angestellten des Megaparks bedankte. Ein würdiger Abschied nach fast einem Viertel-Jahrhundert in den Diensten von Bartolomé Cursach. "Knossi" als neuer Star Einer, der ganz neu dabei ist, könnte sogar in der kommenden Spielzeit nach der vakanten Krause-Krone greifen. Jens „Knossi“ Knossalla ist eigentlich Entertainer und Twitch-Phänomen mit Millionen Followern, aber sicher kein Ballermann Künstler im klassischen Sinne. Dennoch beherrscht er die Unterhaltungs-Klaviatur wie der Altmeister Krause. Bis auf den letzten Zentimeter war die Mega-Arena zu seinem Abschluss-Auftritt gefüllt. Gleiches gilt für den Hardstyler Finch, der allerdings mittlerweile eine Nummer zu groß für den Ballermann geworden ist. Der Brandenburger ist mittlerweile in Kategorien aufgerückt, die für den Megapark nicht mehr zu bezahlen sind. Demnächst wohl nur noch auf Festivals oder Konzerten. Gefeiert wurden auch die Überraschungssieger der Saison, die es schafften, erstmals in der Geschichte der Charts, gleich mehrere Ballermann-Hits in den Top 100 zu platzieren. Darunter die Interpreten des diesjährigen Sonnenhits „Layla“ Schürze und DJ Robin , Julian Sommer („Dicht im Flieger“) oder die Zipfelbuben („Olivia“) im Bierkönig. Ein Auftritt im "alten" Bereich des Bierkönigs Den Schlusspunkt setzten zu Beginn der Woche die Bierkönig-Haudegen Tim Toupet und Peter Wackel. Beide singen seit 2003 in der Schinkenstraße. Zu Halloween überraschte Peter Wackel mit einer Verkleidung als freundlicher Gevatter Tot und einem Auftritt auf der Bühne im sogenannten alten Bereich des Bierkönigs. 67 Dies ist insofern erwähnenswert, da dort in diesem Jahr keine Auftritte stattfanden, sehr zum Unmut der zahlreichen Bierkönig-Fans, die diesen Abschnitt als ihr Wohnzimmer betrachteten. Zumindest bis zu diesem Jahr, als sich das Management dazu entschloss, einen operativen Fehler nach dem anderen zu begehen und es so schaffte, die treusten Bierkönig-Freunde in großen Scharen gegen sich aufzubringen. So hatte die Wiedereröffnung der alten Bühne etwas Versöhnliches. Besonders im Hinblick auf die nächste Saison. Kommt Michael Wendler zurück? Gerüchtemäßig soll auch dann Michael Wendler wieder dabei sein. Wie aus dem Umfeld des Partysängers zu hören ist, sei der für ein Comeback bereit. Auch der Megapark scheint nicht desinteressiert zu sein, schließlich hat der Partykomplex in den letzten Jahren mit Costa Cordalis, Willi Herren, Jürgen Drews und jetzt Mickie Krause gleich vier Zugpferde verloren. Doch bisher scheitert ein Engagement von Wendler an dessen exorbitanten Gehaltsforderungen. Es wäre dennoch nicht verwunderlich, wenn der hart gescholtene Verschwörungs-Verbreiter ausgerechnet auf Mallorca sein Comeback geben würde. Am Ballermann hatte man schon immer ein Herz für Bekloppte.