Ein Freiluft-Konzert ist noch schöner, wenn man dabei frische Waldluft atmen und sich am Lagerfeuer wärmen kann. Der Liedermacher Tom Trovador schwört auf das intensive Erlebnis, Musik mit seinem Publikum gemeinsam in der Natur zu genießen: „Es ist eine andere Energie unter den Bäumen, und die Leute kommen viel schneller untereinander in Kontakt“, sagt der Musiker, der das Konzept vor etwa zwei Jahren entwickelt hat.

Musik, Paella und Cocktails Am 25. Februar ab 14 Uhr findet das nächste Konzert im Bosque Mágico bei Manacor statt. In den 25 Euro Eintritt enthalten sind ein Begrüßungscocktail eines „venezianischen Alchemisten“, eine Paella mit Gemüse und Meeresfrüchten, Snacks und ein Bier. Nach dem Konzert kann jeder, der sich inspiriert fühlt, beim „Micro abierto“ den Abend mit Gesang oder Poesie bereichern. Die Plätze sind limitiert. Anmelden können Sie sich per WhatsApp unter 617-56 74 45.