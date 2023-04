Beim großen "Fashion Event Palma" des Immobilien-Unternehmens Schanz und Kohne haben sich am Samstagabend (15.4.) im Hipotels Playa de Palma prominente Gäste, Designer und modebewusste Gäste getroffen. Mit dabei war auch die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Kiana Gülpen. Die erst 15 Jahre alte Tochter von Auswanderin Deniz Gülpen, die an der Playa mit ihrem Partner Sascha Winkels das Restaurant "Up Up" betreibt, durfte erstmals vor zahlreichen Gästen als Model auf dem Laufsteg mitlaufen.

Pure Aufregung

Schon während der Vorbereitungen am Samstag (15.4.) stieg bei der Schülerin die Aufregung. "Das Gefühl, im VIP-Bereich mit den anderen Models fertig gemacht zu werden, war unglaublich. Ich war sehr aufgeregt und hatte Angst, dass ich später nicht alles richtig machen kann", erzählt Kiana Gülpen der MZ.

Zunächst sei geplant gewesen, dass sie nur für die Designerin Pia Bolte läuft. "Dann haben mich aber noch die Designer von Silbernadel Couture und Marco Marcu angesprochen und mich gefragt, ob ich auch für sie laufen will", erzählt Gülpen.

Der große Moment

Dann war Showtime. Gülpen durfte die Modenschau letztlich sogar eröffnen und als erstes Model laufen. "Das war eine Ehre für mich." Auch die Aufregung habe sie einigermaßen in den Griff bekommen. "Ich hoffe, ich habe selbstbewusst gewirkt."

Schon im Vorfeld des Events hatte die Auswanderin versucht, auf der Insel Highheels in ihrer Schuhgröße (43) zu finden, leider erfolglos. "Die Designer waren alle begeistert von meinen riesigen Stiefeln. Also durfte ich damit laufen", erzählt Gülpen der MZ am Sonntag (16.4.).

Einen Faux-Pas, den hoffentlich niemand gemerkt hat, gab es dann aber doch noch: "Das Abendkleid, das ich anhatte, hing an der Treppe fest. Ich wäre fast gestolpert." Wie das am Ende aussah, werden die Auswanderer auf den Videos sehen, die die Gäste und die Presse gemacht hat. "Ich bete dafür, dass niemand davon etwas mitbekommen hat", so Gülpen.

Einladung nach New York

Vor allem Designerin Pia Bolte soll so begeistert von der 15-Jährigen gewesen sein, dass sie auf der Veranstaltung erwähnt hat, dass sie Gülpen gerne mit auf ihre Fashion-Shows in New York mitnehmen würde. "Ich habe große Lust. Das wäre ein Traum", so Kiana Gülpen.

Auch das Kamerateam von Vox sei bei der Veranstaltung dabei gewesen.

Die Gülpens und Winkels sind im Herbst auf die Insel ausgewandert und eröffnete später an der Playa das Restaurant "Up Up". Die Auswanderer leben aktuell in Colónia St. Jordi. Kiana geht auf Mallorca auf eine spanische Schule und tut sich aktuell mit dem Lernen von Spanisch und Katalanisch gleichzeitig noch etwas schwer.

Zufriedener Veranstalter

Auch Veranstalter Rainer Schanz zeigt sich sehr zufrieden mit dem Event. "Es war eine tolle Veranstaltung. Wir haben nur positives Feedback gehört, ob indirekt oder direkt." Selbst Schauspieler Martin Semmelrogge und Sportmoderator Jörg Dahlmann seien noch vorbeigekommen. "Marc Terenzi hat einen super Auftritt gemacht. Auch die anderen Interpreten waren gut drauf und haben Stimmung gemacht", so Schanz. Verena Kerth habe bei dem Event letztlich nicht wie eigentlich geplant mitmoderiert. "Sie war zwar vor Ort, hatte aber vom Arzt ein Verbot erhalten, zu moderieren. Ansonsten lief alles nach Plan." Gemeinsam mit seiner Frau werde Schanz das Event in den kommenden Tagen "auswerten", wie er sagt. Beide seien am Überlegen, die Mode-Veranstaltung als "feste Institution" künftig regelmäßig in Palma stattfinden zu lassen.

Beim "Fasion Event Palma" haben am Samstag (15.4.) zahlreiche Modelabels wie Pia Bolte, DREZZ2IMPREZZ, Marco Marcu, Silbernadel Couture, FisKiss, TILKA Mallorca und Anne Wolf ihre aktuellen Kollektionen gezeigt. Zudem standen zahlreiche bekannte Musiker auf der Bühne, darunter The Weather Girls („It’s Raining Men“), Soul-Star Keith Tynes (u. a. The Platters) oder auch der Ex-Boyband-Sänger Marc Terenzi. Von spanischer Seite war das Duo Queko Arjona & Alberto Duran mit von der Partie. Nach der Show gab es eine Party, bei der DJ Sun Vegas aufgelegt hat.