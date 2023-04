Schon als acht Jahre altes Mädchen hat "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Kiana Gülpen Model gespielt, in ihrem Kinderzimmer Modeschauen veranstaltet und Kleider von ihrer Mutter Deniz Gülpen angezogen. Am 15. April tritt die 15-jährige Auswanderin bei einem von der Immobilienagentur Schanz und Kohne veranstalteten Fashion Event im Hipotels Playa de Palma erstmals auf einen Laufsteg.

"Ich freue mich sehr darauf, bin aber auch schon ziemlich aufgeregt", so Gülpen. Sie sei das einzige nicht professionelle Model, das dort laufe. "Wir sind insgesamt circa 20 und alle haben viel mehr Erfahrung als ich", so die Auswanderin, die bei der Schau zwei verschiedene Abendkleider tragen wird.

Große Körpergröße, große Schuhgröße

Schon als sie noch deutlich jünger war, wurde ihr gesagt, dass sie mit für ihr Alter ziemlich groß sei. "Das hat mich motiviert", erzählt sie. Aktuell misst sie 1,76 m.

Ihr Mutter erinnert sich noch an einen Besuch beim Frauenarzt, als sie mit Kiana Gülpen schwanger war: "Als die Vermessung war, hat er mir gesagt, 'Das sind die längsten Beine, die ich an einem Embryo gemessen habe'", so Deniz Gülpen.

Wer so groß ist, braucht oft auch eine besondere Schuhgröße. Kiana Gülpen hat Größe 43 und verzweifelt gerade daran, auf der Insel High Heels in dieser Größe zu finden. "Die Damenschuhe gehen oft nur bis 42. Wer weiß, wo man Damenschuhe in Größe 43 bekommt, soll sich bitte bei uns melden", so Kiana Gülpens Ziehvater Sascha Winkels.

Jeder der drei Auswanderer hat seine eigene Aufgabe

Während der Auswanderer die Veranstaltung filmen werde, sei Deniz Gülpen für die Choreografie der Models zuständig. Deniz Gülpen hat in einem Online-Shop einst Ball- und Abendkleider verkauft. Probe gelaufen ist Kiana Gülpen noch nicht. "Am 15. April müssen wir vormittags da sein. Da ist das Fitting und wir proben den Choreografie-Ablauf. Da sieht Kiana dann auch das erste Mal die Bühne und den Backstage-Bereich", so Deniz Gülpen.

Die Bühne in dem Hotel sei sehr groß und in H-Form, wurde ihr gesagt. "Da kann man sehr abwechslungsreiche Choreografien machen", so Deniz Gülpen, die zwar nie gemodelt, aber schon an Fashion-Shows teilgenommen hat. "Wir waren einmal in Aachen, da war sogar Bruce Darnell. Da hab ich mitbekommen, wie er die Show choreografiert", erzählt die Heinsbergerin.

Und Vox?

Auch der Sender der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" habe angekündigt, dass er die Model-Karriere von Kiana Gülpen begleiten wolle. Ob das Kamerateam auch am 15. April vor Ort ist, ist noch nicht sicher.

Was sie am Modeln so mag? "Es ist das Gefühl, das man dabei hat, eher nicht die Aufmerksamkeit, die man dabei bekommt."

Das Modeln ist nicht das einzige Hobby der Schülerin. "Ich zeichne auch sehr gerne, auf Papier und digital, und schreibe aktuell einen Fantasy-Roman. Das macht mir sehr viel Spaß."

So lange sind die Auswanderer auf der Insel

Im Herbst 2020 wanderte Deniz Gülpen mitsamt Tochter Kiana und Sascha Winkels auf die Insel aus und eröffnete später an der Playa das Restaurant "Up Up". Seither habe das Paar viel erlebt. "Alleine dass wir die Auswanderung zusammen durchgezogen und das Restaurant eröffnet haben...", so der gelernte Garten- und Landschaftsbauer, der aktuell als Kameramann arbeitet. Im Sommer 2022 schwor der Auswanderer seiner Deniz dann vor malerischer Kulisse die ewige Liebe.

Die Auswanderer leben aktuell in Colónia St. Jordi, suchen aber im Einzugsgebiet der Playa de Palma nach einer neuen Bleibe. Mit zwei Hunden sei das keine einfache Aufgabe. Die Wasser-Probleme in ihrem Up Up, über die die MZ mehrfach berichtet hatte, bestünden nach wie vor. Kiana geht auf Mallorca auf eine spanische Schule und tut sich aktuell mit dem Lernen von Spanisch und Katalanisch gleichzeitig noch etwas schwer.