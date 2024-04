Rock-Fans auf Mallorca unter Schock: Der legendäre Club Tunnel an der Plaça Gomila schließt

Es ist ein bitterer Verlust für Liebhaber alternativer Musikrichtungen auf Mallorca: Der Tunnel Rock Club in Palma wird nach mehr als 30 Jahren schon bald für immer seine Tore schließen. "Wir sind alt geworden und haben nicht mehr die Energie, um weiterzumachen", erklärt einer der beiden Inhaber des Geschäfts gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Außerdem sei Gomila nicht mehr das, was es vor 20 Jahren einmal war.

Im Laufe der Jahre hat sich der Tunnel zu einer Halle für heroische Live-Musiker entwickelt, zu einem Tempel für Rock, Metal, Hardcore und Punk und einem der letzten Bollwerke gegen den Mainstream. Ein authentisches Urgestein im Nachtleben der Stadt, das mit seiner Atmosphäre und seinem Publikum ziemlich einzigartig war. So bot der Club beispielsweise den wenigen verbliebenen Gothics der Insel einen Ort für ihre regelmäßige Reihe "Gothic Virus Party".

Gemeinsame Entscheidung mit dem Eigentümer

Nun wird der Tunnel einen Schlusspunkt unter seine Geschichte setzen: "Wir sind müde und müssen unserem Leben eine neue Richtung geben. Der Betrieb eines Konzertsaals ist eine ziemliche Belastung, vor allem in der Gegend, in der er sich befindet", erklärt einer der Betreiber. Die beiden Geschäftspartner sind in ihren Sechzigern. Der Eigentümer der habe ebenfalls beschlossen, das Lokal mit Kneipenbetrieb zu schließen und zu verkaufen: "Es war eine gemeinsame Entscheidung, eine Vereinbarung zwischen uns allen. Wir geben das Geschäft auf und verkaufen die Räumlichkeiten", erklären sie. Die Immobilie mit 426 Quadratmetern steht bereits auf dem Portal Idealista für 550.000 Euro zum Verkauf.

Obwohl der Hauptgrund für die Entscheidung, nicht mehr weiterzumachen, der dem fortgeschrittenen Alter zu verdankende "Mangel an Energie" ist, gibt es auch noch andere Gründe: "Die Pandemie hat uns erschöpft", so der Betreiber. Der Tunnel hatte 2021 während der Corona-Krise eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um sein Überleben zu sichern und das Schlimmste einstweilen abzuwenden. "Dann kam der Umbau von Gomila, und wir mussten unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Räumlichkeiten offen zu halten."

Der letzte Grund sei der Umbau des Paseo Marítimo gewesen, der sich nicht nur auf die dort angesiedelten Clubs auswirkt – so steht die Diskothek Social Club vor dem endgültigen Aus. Auch im Gomila-Viertel sei diese Veränderung stark zu spüren: "Es gibt weniger Menschen, weniger Parkplätze und weniger öffentliche Verkehrsmittel", sagt der Club-Inhaber. El Terreno war einst das Szeneviertel der Stadt, das pulsierende Zentrum des mallorquinischen Nachtlebens schlechthin, bevölkert von Bars, Restaurants und Nachtclubs. Obwohl sich das Viertel nach der Umgestaltung der Plaça Gomila an einer Renaissance versucht, ist es in den letzten Jahren doch zu einem Bild der Verlassenheit und des Verfalls geworden.

Der Tunnel bleibt vorerst geöffnet

All dies hat die Partner des Unternehmens nun an ihre Grenzen gebracht. Trotz der Aufgabe des Geschäfts bleibt die Diskothek aber vorerst noch geöffnet. "Wir werden weiterhin Partys veranstalten, bis es eine Einigung über den Verkauf der Räumlichkeiten gibt, was hoffentlich schnell passiert. Im Moment gibt es schon einige Interessenten", sagt der Veranstwortliche. Noch gebe es aber mit keinem von ihnen eine Einigung.

Der Tunnel wurde 1993 in einem kleinen Gebäude in Gomila eröffnet. Das Geschäft wuchs, und 2008 stieß der Club an seine Kapazitätsgrenzen, so dass man in die jetzigen Räumlichkeiten in der Plaça Gomila umzog. Der Schwerpunkt des Lokals lag schon immer auf aufstrebenden Bands, in der Regel "alternativen Künstlern von hier, von Mallorca, die gerade erst anfangen", erklärt der Betreiber. "Wir haben uns nie auf die großen Namen konzentriert, sondern darauf, den kleinen Künstlern eine Stimme zu geben", sagt er.

Letzte Partys und Konzerte

Die Verantwortlichen des Clubs ermutigen die treuesten Fans dazu, die letzten Partynächte im Tunnel zu genießen, solange es noch geht. Between Seconds und Hatexbringers treten am 13. April auf, Komodo García und Sergio Palmer am 19. April und Hyato und Ardeciudad am 20. April, wie sie in ihren sozialen Netzwerken mitteilen. Auch im Mai werden noch Veranstaltungen stattfinden, wie das Devil Fest am 10. Mai. Eine von drei Bands kommt für dieses Event aus Deutschland angereist: Die Metalcore-Band Beyond The Last Coast aus Göppingen.

Was aus dem Veranstaltungsort wird, wenn er einmal verkauft ist, steht in den Sternen. Idealista beschreibt ihn als "voll funktionsfähig und für Konzerte ausgestattet". Er verfügt über eine Lizenz, die Freizeitaktivitäten, Diskotheken, Restaurants und Konzerte erlaubt, und hat vom Rathaus von Palma genehmigte Öffnungszeiten bis 6 Uhr morgens. Vielleicht findet sich ja ein Käufer, dessen Herz für Rock und Metal schlägt und der trotz aller Widrigkeiten dort weiterhin Partys veranstalten möchte – die Hoffnung stirbt zuletzt. /bro