Eklat am Flughafen Mallorca: Die Taxifahrer am Airport haben sich am Montag (1.5.) rund zweieinhalb Stunden lang geweigert, Passagiere mitzunehmen. Ausgenommen waren Familien mit Kindern, ältere Personen, Menschen mit Gehbehinderung und jene, die in Richtung eines Krankenhauses fahren wollten. Grund für den spontanen Ausstand war ein Protest gegen die sogenannten Piraten-Taxis.

Grund für Protest ist ein Video Der Protest begann gegen 14.30 Uhr. Zuvor hatte ein Video auf Whatsapp die Runde gemacht, das ein Taxifahrer aufgenommen hatte. Darin ist zu sehen, wie er einer Gruppe Urlauber hinterhergeht. Die Touristen sind offensichtlich auf dem Weg zu einem Kleinbus, der als illegales Taxi fungieren soll. Während er filmt, spricht der Mann von der Machtlosigkeit, die er spürt, weil niemand dem illegalen Handeln Einhalt gebietet. Als die Urlauber und der Filmende am Fahrzeug ankommen, will Letzterer den mutmaßlichen Fahrer konfrontieren. Dieser schlägt ihm aber das Handy aus der Hand. Die Aufnahmen sorgten für Empörung unter den Kollegen. Am Taxi-Stand bildeten sich aufgrund des Protests lange Schlangen. Darum geht es Als Piraten-Taxis werden jene Chauffeure bezeichnet, die ihre Kunden - genau wie die Taxifahrer - unmittelbar am Abfahrtsort abgreifen. Diese Praxis ist nur mit gültiger Lizenz erlaubt. Ohne diese Autorisierung dürfen nur jene Transfer-Anbieter Fahrgäste mitnehmen, die mit ihren Kunden mindestens 72 Stunden vor der Abfahrt einen ordnungsgemäßen Vertrag abgeschlossen haben - so wie beispielsweise die Shuttlebusse, die bei Pauschalreisen den Transfer zum Hotel garantieren oder die Individualreisende im Vorhinein buchen können. Es ist nicht das erste Mal, dass die Taxifahrer am Airport Mallorca mit einer solchen Protestaktion auf das Problem hinweisen. /pss Diese Meldung wird weiter aktualisiert.