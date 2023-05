Der 1. Mai entwickelt sich am Airport Mallorca zu einem komplizierten Reisetag. Ein Großteil der Verbindungen aufs Festland und in andere Länder ist verspätet, zum anderen sind einige Flugausfälle zu verzeichnen.

Eine Sprecherin des Flughafens erklärte gegenüber der MZ, die Schwierigkeiten hingen zum einen mit dem Streik der Piloten der Fluglinie Air Europa zusammen. Zum anderen hätten auch die Fluglotsen in Frankreich anlässlich des Tags der Arbeit den Ausstand einberufen. Wie viele Flüge auf Mallorca betroffen sind, konnte die Sprecherin nicht beziffern.

Auch Flüge nach Deutschland abgesagt

Teilweise sind die Verspätungen aber drastisch. So wurde ein Swiftair-Flug, der um 16 Uhr Richtung Ibiza starten sollte, auf 22.45 Uhr verschoben. Bei den Flugausfällen werden auch Verbindungen nach Deutschland gelistet, vor allem von Ryanair. So fiel um 11.55 der Flug nach Nürnberg aus. Ebenfalls am Boden bleiben Passagiere, die um 13.40 Uhr nach Memmingen, um 14.55 Uhr nach Karlsruhe-Baden, um 16 Uhr nach Dortmund und um 16.35 Uhr nach Hamburg fliegen wollten. Weitere Flugausfälle bei der irischen Airline gab es in Richtung Ungarn, Frankreich und Großbritannien.

Der Streik bei Air Europa wird sich noch in den kommenden Tagen hinziehen. Da die Airline aber vor allem aufs Festland fliegt, dürften Urlauber aus dem Ausland kaum davon beeinträchtigt werden. Der Streik der französischen Fluglotsen hingegen soll am Dienstagmorgen beendet werden. Der Luftraum ist entscheidend für die Verbindungen zwischen der Insel und den nordeuropäischen Ländern, aus denen zahlreiche Urlauber kommen.

Erfahren Sie mehr über die Bedeutung des französischen Luftraums:

Zahlreiche Flüge an verlängertem Wochenende

Die Streiks kommen angesichts des verlängerten Wochenendes zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Reisende. Zwischen vergangenem Freitag und Dienstag sind auf dem Airport Son Sant Joan insgesamt 3.694 Flugverbindungen vorgesehen, davon 2.601 ins Ausland. /pss