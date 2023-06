Erneut gibt es Chaos bei der im April an den Start gegangenen Airline Marabu: Ein Flug, der am Donnerstag (2.6.) um 9.20 Uhr von Mallorca nach München gehen sollte, ist ohne Vorankündigung storniert worden. Das bestätigte die Airline gegenüber der MZ.

Ein MZ-Leser, der die Reise über Condor gebucht hatte, berichtete am Vormittag von großer Unsicherheit bei den Passagieren an Gate C41. Demnach sei zur geplanten Boardingzeit um 8.50 Uhr kein Mitarbeiter der Airline am Gate erschienen. "Da war mir schon klar, dass da etwas nicht stimmt", so der Leser.

Keine verlässlichen Infos

Im Laufe des Vormittags seien mehrere Versuche fehlgeschlagen, verlässliche Informationen über den Flugstatus zu bekommen. Der Blick auf eine Flug-App etwa ergab, dass die Verbindung gecancelt sei. Bei der Hotline von Condor hingegen hieß es, dass es um 13 Uhr neue Informationen geben sollte.

Hintergrund: Genau wie Condor gehört Marabu zum Unternehmen Attestor. Marabu-Tickets sind auch über die Condor-Webseite buchbar. Es ist bereits bei der Buchung ersichtlich, dass der Flug von Marabu durchgeführt wird, wie das Unternehmen Mitte Mai gegenüber der MZ erklärte.

Im Laufe des Vormittags kam kein Mitarbeiter der Airline vorbei. Einzig ein Angestellter des Handling-Unternehmens Acciona Airport Services brachte den rund 200 gestrandeten Passagieren gegen 9.45 Uhr einen Verzehrgutschein im Wert von sieben Euro vorbei. Informationen über den Flugstatus hatte der Mitarbeiter keine.

So erklärt die Airline den Ausfall

Die Airline erklärte gegenüber der MZ am frühen Nachmittag, dass die Reise "aufgrund mangelnder Flugzeugkapazität storniert" worden sei. "Die betroffenen Gäste werden auf zeitnahe Flüge anderer Airlines umgebucht", so ein Unternehmenssprecher. "Für die entstandenen Unannehmlichkeiten für unsere Gäste bitten wir in aller Form um Entschuldigung. Marabu-Gäste können sich für Kompensations- und Erstattungsansprüche an service@marabu.ee wenden. Wir bemühen uns um eine rasche Bearbeitung aller Anfragen."

Marabu war erst am 15. April mit einem Flug von München nach Mallorca an den Start gegangen. Nach rund einer Woche traten die ersten Probleme auf. Immer wieder fielen Flüge aufgrund technischer Probleme aus. Marabu hat ihren Sitz in Estland und Basen in München und Hamburg. Das Unternehmen fliegt Urlaubsziele im Mittelmeerraum und auf den Kanaren an.