Der Ferienflieger Condor stockt seine Mallorca-Verbindungen im kommenden Winter deutlich auf. So will die Airline täglich von sechs deutschen Flughäfen auf die Insel fliegen. So können die Passagiere von Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Leipzig/Halle, München und Stuttgart jeden Tag nach Mallorca kommen.

Die Unterschiede zu dem aktuellen Winterflugplan sind deutlich. So gibt es derzeit wöchentlich jeweils drei Verbindungen ab Düsseldorf und Frankfurt. Zweimal die Woche fliegt Condor jeweils zwischen Mallorca und Hamburg sowie Mallorca und München. Einmal die Woche geht es nach Leipzig. Von Stuttgart gibt es in diesem Winter keine Flüge auf die Insel. Diese Flugverbindungen nach Mallorca bietet Condor im Sommer an Im anstehenden Sommer will Condor zehn Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz anfliegen. Folgende Verbindungen sind geplant: Düsseldorf: täglich

Frankfurt/Main: täglich

Friedrichshafen: Di,Do,Sa

Hamburg: täglich

Leipzig/Halle: täglich

München: täglich

Nürnberg: täglich

Stuttgart: täglich

Wien: Mo,Mi,Fr,So

Zürich: täglich /pss