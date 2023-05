Die Lage muss dramatisch gewesen sein: Stundenlang warteten hunderte Passagiere am Flughafen München am vergangenen Wochenende auf ihren Ferienflug mit der noch jungen Airline Marabu. Darunter waren auch Passagiere, die nach Mallorca wollten. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, wurde ein Flug auf die Insel am Sonntag von 5.55 Uhr auf 23.20 Uhr verschoben. Ein anderer von 9.05 Uhr auf 20.25 Uhr. Informationsmöglichkeiten habe es keine gegeben, klagten die gestrandeten Reisenden.

Das sagt der Marabu-Sprecher

Nun äußerte sich ein Sprecher des Unternehmens auf MZ-Anfrage: "Leider kam es vergangenes Wochenende zu mehreren Verspätungen von Marabu-Flügen ab München. Grund hierfür waren technische Probleme bei anderen kontrahierten Fluggesellschaften, wodurch zunächst Reparaturen notwendig waren."

Weil in der Luftfahrt Sicherheit immer höchste Priorität habe, mussten mehrere Marabu-Flüge nach Griechenland, Kroatien und Mallorca um einige Stunden verspätet und teilweise auf den Folgetag verschoben oder gar annulliert werden. "Zum Einsatz kam auch Fluggerät einer Ersatzfluggesellschaft, um die Gäste an ihr Ziel zu bringen", so der Sprecher. Mittlerweile verlaufe der Flugplan wieder regelmäßig.

Erst seit 15. April in Betrieb

Die Airline war erst am 15. April mit einem Flug von München nach Mallorca an den Start gegangen. Nach rund einer Woche traten die ersten Probleme auf. Immer wieder fielen Flüge aufgrund technischer Probleme aus. Marabu hat ihren Sitz in Estland und Basen in München und Hamburg. Das Unternehmen fliegt Urlaubsziele im Mittelmeerraum und auf den Kanaren an.

Genau wie Condor gehört Marabu zum Unternehmen Attestor. Marabu-Tickets sind auch über die Condor-Webseite buchbar. Es ist bereits bei der Buchung ersichtlich, dass der Flug von Marabu durchgeführt wird, wie das Unternehmen gegenüber der MZ erklärte. In dem Bericht der "Bild-Zeitung" hatten Passagiere erklärt, dass dies bei der Buchung nicht deutlich gewesen war. /pss