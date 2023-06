Das kosten Sonnenschirme und Liegen an den Stränden von Mallorca

Die Temperaturen steigen, die Ferien beginnen und die Strände auf Mallorca füllen sich immer mehr mit Besuchern. Um einen angenehmen Tag mit Schattenplatz, bequemer Sitzgelegenheit und genügend Sicherheit für die Wertsachen zu verbringen, kann man sich an einer Vielzahl an Stränden Liegen, Sonnenschirme oder einen Safe mieten. Die Preise sind dabei überall unterschiedlich.

Strandliegen und Sonnenschirme an der Playa de Muro

An der viel besuchten Playa de Muro können Strandbesucher für 4,75 Euro einen ganzen Tag eine Liege oder einen Sonnenschirm mieten. Die meisten Konzessionäre bieten ein Gesamtpaket an, das zwei Liegen und einen Schirm beinhaltet. An der Playa de Muro kostet das 14,25 Euro am Tag.

Strandliegen und Sonnenschirme an der Cala Millor

Etwas günstiger hingegen ist die Leihe in Cala Millor, wo die Einzelpreise für Liege sowie Schirm nur 4,25 Euro betragen. Ebenso kann man sich dort einen Safe für 1,25 Euro pro Tag mieten.

Strandliegen und Sonnenschirme in Alcúdia

Am Strand von Alcúdia zahlt man den Gesamtpreis von 13,50 Euro für zwei Liegen, einen Sonnenschirm und ein Schließfach.

Strandliegen und Sonnenschirme in Paguera

Für 12,50 Euro kriegt jeder Strandurlauber an der Playa Tora in Paguera beinahe das gleiche Angebot. Lediglich den Safe kann man hier nicht mieten.

Strandliegen und Sonnenschirme an Palmas Stadtstrand

Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni ist wohl der teuerste. Dort kostet eine Liege 6 Euro am Tag, den Sonnenschirm samt Safe gibt es für 7 Euro. Das Komplettpaket mit zwei Liegen kostet 19 Euro pro Tag.