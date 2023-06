Die Nachfrage nach Mallorca-Reisen ist weiterhin hoch. Deshalb setzt die Lufthansa dieses Jahr bereits im Juni vereinzelt Jumbo-Jets ein. MZ-Leser Enrico und Levi Kirchner nahmen am Samstag (17.6.) dieses Video auf, wie die Boeing 747 am Flughafen Palma in Richtung Frankfurt startet.