Spektakel der Lüfte: Um der hohen Zahl an Mallorca-Urlaubern gerecht zu werden, hat Lufthansa eine Boeing 747 eingesetzt. Der Doppeldecker landete am Dienstag (14.6.) um 16 Uhr mit 45 Minuten Verspätung auf dem Flughafen Mallorca. Gestartet war das riesige Flugzeug in Frankfurt am Main.

Je nach Sitzplatzkonfiguration passen in den Jumbo-Jet bis zu 600 Passagiere. Bis 2005 war diese Flugzeugart der größte Passagierflieger der Welt, ehe ihn der Airbus A380 ablöste. Besonders die Flugzeugfans - Planespotters genannt - freuen sich, wenn sie einen Schnappschuss des landenden Giganten schießen können. Auch am Dienstag landeten Videos des Fliegers in den Sozialen Netzwerken.

Jumbo-Jet landet einen Monat früher als im Vorjahr

Lufthansa verwendet den Jumbo-Jet immer dann für Mallorca-Flüge, wenn besonders viel Nachfrage herrscht. Während der Pandemie hatten die Jumbo-Flüge ausgesetzt. Schon 2021 steuerte der zweistöckige Gigant Mallorca wieder viermal an. Auch im vergangenen Jahr flog Lufthansa zu Ostern und im Sommer mit dem Riesen-Flieger. In diesem Jahr kam er ebenfalls an Ostern zum Einsatz. Während 2022 die Sommer-Flüge des Jumbo-Jets erst Mitte Juli starteten, scheint es in diesem Jahr schon einen Monat vorher zu einer erhöhten Nachfrage gekommen zu sein.

Recién aterrizado de Frankfurt, cargado de alemanes pic.twitter.com/QTxurHYP4H — Eloísa Ozonas (@icegirl_2) 13 de junio de 2023

Tatsächlich hat der Flughafen von Palma am vergangenen Wochenende den Sommerbetrieb aufgenommen und arbeitet bereits mit Passagierzahlen wie in der Hochsaison im Juli und August. Das gab der Flughafenbetreiber Aena am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Son Sant Joan schloss den Mai mit insgesamt 3.421.182 Passagieren ab, das sind 9,7 Prozent mehr als im selben Monat des Jahres 2022. In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden in Son Sant Joan mehr als 9,2 Millionen Passagiere gezählt, was einem Anstieg von 16,8 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. /mwp