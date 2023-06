Am Donnerstag (22.6.) haben in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien angefangen. Doch für viele, die sich auf ihren Mallorca-Urlaub gefreut hatten, begann die Reise mit langen Wartezeiten. Am Flughafen Düsseldorf kam es, neben zahlreichen Flugausfällen, zu zahlreichen Verspätungen.

Gerade am Nachmittag mussten die Urlauber viel Geduld haben. Ein Eurowings-Flug, der uym 15.40 Uhr starten sollte, verließ die Rheinmetropole erst um 18.11 Uhr. Für einen auf 16.15 Uhr angesetzten Flug ging es um 18.22 Uhr los. Manche andere Reisende mussten nicht so lange warten. Eine Eurowings-Maschine, die um 16.45 Uhr starten sollte, durfte bereits um 17.40 Uhr abreisen. Verspätungen auch in Frankfurt und Köln-Bonn Auch von anderen Städten aus gab es teilweise massive Verspätungen. Am Flughafen Frankfurt konnte eine für 16 Uhr angesetzte Condor-Maschine erst um 19.03 Uhr aufsteigen. Eine Ryanair-Maschine, die um 14.50 Uhr in Köln-Bonn starten sollte, flog erst um 17.06 Uhr los. Laut dem spanischen Flughafenbetrieber Aena waren auch zahlreiche britische Flughäfen von den Verspätungen betroffen. Verzögerungen auf Mallorca Die Verspätungen in Deutschland führen dazu, dass sich am Donnerstagabend auch die Abflüge am Airport Mallorca teilweise deutlich verzögern. Eine für 19.05 geplante Eurowings-Maschine nach Düsseldorf kann wohl erst um 21.18 Uhr die Insel verlassen. Ebenfalls betroffen ist etwa eine für 19.10 Uhr vorgesehene Lufthansa-Maschine, die wohl erst um 20.45 Uhr abhebt. Die schweren Unwetter hatten sich laut Deutsche Presse-Agentur zunächst vor allem über dem Westen von Deutschland gebildet. Auch die im Laufe des Abends imSüden und Südwesten des Landes aufkommenden Gewitter erreichten rasch Unwetterpotenzial und kommen bis zum Abend über die Mitte bis in den Osten voran, warnt der Deutsche Wetterdienst. Auch für Freitag wird in Teilen Deutschlands noch mit erheblichen Niederschlägen gerechnet. /pss