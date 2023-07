Letzter Urlaubstag auf Mallorca: Wie lange brauche ich zum Flughafen?

Auf das Timing kommt es beim Fliegen an. Die Fahrt zum Flughafen, die Abgabe der Koffer, der Sicherheitscheck und der Gang zum Gate: Für das alles sollte eine gewisse Zeitspanne eingeplant werden. Eine Übersicht, damit die Reise ohne Sprint klappt.

Kommt der Flug pünktlich?

Das sollte am besten schon vor der Abfahrt zum Flughafen geprüft werden. Von Vorteil ist es auch, einen Überblick über die Nachrichtenlage zu haben. Drohen Streiks bei meiner Fluggesellschaft, den Fluglotsen oder am Flughafen? Gibt es Unwetterwarnungen? Könnten große Ereignisse, wie zuletzt das NATO-Manöver, die Reise beeinflussen?

Auf der Startseite des Flughafenbetreibers Aena sind direkt die nächsten Abflüge und Ankünfte sichtbar. Unter „Alle anzeigen“ wird die Liste länger. Die Suche nach dem Zielort funktioniert nicht wirklich, besser ist es, die Flugnummer einzugeben. Diese findet sich auf der Buchung und besteht meist aus zwei Buchstaben und vier Ziffern. In der Liste wird der Flugstatus angezeigt und ob es Verspätungen gibt. Falls ja, steht dort auch eine neue geplante Abflugzeit. Die Aena-Daten sind in der Regel zutreffend, und es gibt auch eine sehr nützliche App, zur Sicherheit kann man die Angaben aber noch über ein Flugportal wie Flightradars24 gegenchecken. Auch die Airlines bieten Infos zum Flugstatus an. Da kann es aber mitunter vorkommen, dass trotz stundenlanger Verspätung ein pünktlicher Abflug angegeben wird.

Wann zum Flughafen fahren?

Das Wissen alleine, dass der Flug verspätet ist, bringt leider wenig. Denn durch kurzfristige Änderungen kann es vorkommen, dass der Flieger doch eher als erwartet startet oder sich der Abflug noch mehr verzögert. Es gleicht einer Lotterie, ob man spekuliert und erst später zum Flughafen fährt. Wer Gepäck aufgeben will, muss sich sowieso an die Fristen der Abfertigungsschalter halten. Diese öffnen zwei Stunden vor der (ursprünglichen) Abflugzeit und schließen meist 40 Minuten vorher. Nicht selten ist hier Schlangestehen angesagt. Manche Fluggesellschaften haben Last-minute-Schalter, wenn Zeitnot besteht, oder Mitarbeiter rufen einzelne Passagiere nach vorne.

Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen?

Das hängt natürlich vom Ausgangspunkt und vom Verkehrsmittel ab. Was Palma betrifft, kann die MZ Meldungen, dass die Zufahrtsstraßen zum Flughafen blockiert sind und es zu stundenlangen Staus kommt, nicht bestätigen. Ein dichter Verkehr mit kleinen Verzögerungen ist aber üblich. Die Verkehrslage lässt sich am besten über Google Maps checken. Auf der Verkehrskarte ist zähflüssiger Verkehr in den Farben orange und rot gekennzeichnet. Bei längeren Staus gibt es Infos, um wie lange sich die Fahrt verzögert.

Die Fahrt mit dem EMT-Bus der Linie A1 ab der Plaça d’Espanya in Palma dauert in der Regel eine Viertelstunde, je nachdem, wie viel Verkehr ist und wie viele Fahrgäste zusteigen. Zu beachten ist, dass es vorkommen kann, dass ein voller Bus Haltestellen überfährt. Die Suche nach bestimmten Routen auf der EMT-Seite funktioniert nicht. Allerdings gibt es dort einen Fahrplan. Ab dem Paseo Mallorca starten die Busse seit Freitag (23.6.) zwischen 4.15 und 0.20 Uhr. Tagsüber fährt alle zwölf Minuten ein Bus.

Vier Linien der Verkehrsgesellschaft TIB verbinden andere Orte der Insel mit dem Flughafen. Der A11 fährt in den Westen bis nach Camp de Mar, der A32 über Inca nach Can Picafort, der A42 in den Osten nach Cala Bona und der A51 in die Inselmitte nach Campos über Llucmajor. Im Gegensatz zu EMT funktioniert die TIB-Seite einwandfrei, und mit der Routensuche können Abfahrt und Fahrtzeit geplant werden.

Wie lange dauert es zum Gate?

Nach der Gepäckabgabe geht es ins Obergeschoss zur Sicherheitskontrolle. Zu Stoßzeiten und bei Streiks kann es hier zu Verzögerungen kommen. Diese sind aber sehr selten. Das Sicherheitspersonal ist eingespielt darin, große Urlaubermassen zu kontrollieren. Ein paar Sekunden lassen sich sparen, wenn Flüssigkeiten, Gürtel und elektronische Geräte schon vorab und nicht erst nach Aufforderung aus dem Handgepäck geholt werden.

Wesentlich länger als die Kontrolle ist mitunter der Gang zum Gate. Die Flüge nach Deutschland starten in der Regel vom Modul C, das am weitesten entfernt vom Eingang liegt. 1.500 bis 2.000 Schritte können das mitunter sein. Je nachdem, wie gut man zu Fuß ist, sollten zehn Minuten bis eine Viertelstunde für den Weg eingeplant werden.