Auf Mallorca mit dem Rad zum Flughafen - der neue Radweg im MZ-Test

Wer nur für wenige Tage an die Playa de Palma auf Mallorca oder nach Deutschland reist und dementsprechend nur einen Rucksack benötigt, kann seit Neuestem auch zum Flughafen Son Sant Joan radeln. Seit wenigen Wochen ist das letzte Stück des Radwegs, der sogenannte Camí de Can Bogueta, fertiggestellt.

Der Abschnitt des Radwegs in unmittelbarer Flughafen-Nähe ist schon seit einigen Monaten hergerichtet. Die offizielle Eröffnung steht noch aus, eigentlich sollte sie noch vor den Wahlen am 28. Mai stattfinden. Die MZ hat sich schon vorab aufs Rad geschwungen.

In Can Pastilla zweigt der Camí de Can Bogueta von der Hauptstraße Carrer de Manuela de los Herreros gegenüber vom Hotel THB El Cid ab. Über einen Feldweg geht es rund 500 Meter angenehm durch Grün und an einigen wenigen Häusern vorbei bis zu einer Haarnadelkurve und einer blauen Fußgängerbrücke über die Autobahn Ma-19.

Die Brücke hat es in sich

Hier muss man mit dem Rad erst einmal hochkommen. Der Belag ist abgenutzt, die Brücke weist eine ziemliche Steigung auf. Aber es ist machbar. Auf der anderen Seite geht es genauso steil runter. Es gilt, gut zu bremsen, denn die Abfahrt endet erneut in einer engen Kurve und dazu auf jeder Menge Schotter. Was man sich dabei gedacht hat, ist unklar.

Direkt danach die nächste Gefahrenstelle: Es muss der Camí Son Fangos überquert werden. Eigentlich eine kleine unbedeutende Landstraße, die nur in eine Richtung befahren werden darf. Die Gefahr rührt von denen her, die auf der Straße unterwegs sind: Es sind nahezu ausschließlich junge männliche Angestellte von Mietwagenfirmen, die die Autos nach der Wäsche ins Gewerbegebiet Son Oms auf die Parkplätze bringen.

Sie rasen teils mit halsbrecherischem Tempo durch die enge Straße. Von den gelben Plastikpollern, die den Radweg von der Fahrbahn abtrennen, sind zahlreiche bereits kaputtgefahren.

Vorsicht vor Angestellten von Mietwagenfirmen!

Nach weniger als einem halben Kilometer geht es dann durch einen Durchlass im Zaun. Auch hier ist Vorsicht vor Angestellten von Mietwagenfirmen geboten, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind und aus Einfahrten über den Radweg preschen, ohne nach links und rechts zu gucken.

Der Weg schlängelt sich knapp einen weiteren Kilometer durch das Gelände, wobei das letzte Stück auf der Straße gefahren werden muss, und endet unterhalb des Terminals an einem überdachten Fahrradabstellplatz. Eigentlich ein toller Service, wenn es mehr als nur 22 Plätze gäbe und der Platz etwas sauberer wäre. Alles in allem ist der Radweg eine gute Alternative zum teuren Parkplatz am Flughafen, wenn man ein bisschen aufpasst.