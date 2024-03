Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag (7.3.) die Luftsicherheitskräfte in Frankfurt und Hamburg zur Arbeitsniederlegung auf. Damit können Passagiere diese Flughäfen voraussichtlich nicht von außen betreten. Die Beschäftigten sind bei Privatunternehmen angestellt, die im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich kontrollieren. Auch Mallorca-Flüge sind betroffen. Für Donnerstag waren für die beiden Flughäfen jeweils drei Hin- und Rückflüge auf die Insel geplant.

Kritik vom Flughafenverband

Der Flughafenverband ADV kritisierte die Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte. Die Tarifpartner gehörten an den Verhandlungstisch, erklärte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. «Arbeitskampfmaßnahmen bedeuten ein Horrorszenario für die Fluggäste und haben weitreichende Folgen für die individuelle Mobilität und die Wirtschaftsabläufe. Verdi zielt scheinbar auf die maximale gesellschaftliche und wirtschaftliche Betroffenheit in Deutschland oder nimmt diese zumindest in Kauf.»