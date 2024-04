Wer sich einen Kaffee an einem Automaten auf dem Flughafen Mallorca zieht, sollte lieber zweimal in den Becher schauen, ob da nicht ein paar Tierchen schwimmen. Nachdem eine 21-Jährige nach dem Konsum des mit Insekten vollen Heißgetränks auf der Intensivstation gelandet ist, hat nun die nächste Kaffeetrinkerin ein Video mit einem Ekelkaffee veröffentlicht.

Die TokTokerin Alba Hughes veröffentlichte ein Video, was sie aus unbekannten Gründen später löschte, indem sie erklärte, in zwei der drei von ihr am Flughafen-Automaten gezogenen Kaffees Insekten gefunden zu haben. Beweisfotos lieferte sie mit.

Zum Glück habe sie vorher nachgeschaut, ob ungeladene Gäste im Becher waren. Die Flughafen-Angestellte habe bereits Beschwerde bei der Firma eingereicht, die die Automaten betreibt. Die Antwort sei lediglich "Entschuldigen Sie die Probleme" gewesen. "Ich fordere keine Entschädigung, nicht mal mein Geld zurück oder einen neuen Kaffee. Ich will lediglich, dass die Maschinen endlich mal gereinigt werden", sagte Hughes in dem Video.

Eine junge Frau landete bereits im Krankenhaus

Am Dienstag (23.4.) musste eine Angestellte einer Fluggesellschaft auf die Intensivstation im Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie einen anaphylaktischen Schock erlitten hatte. Mittlerweile befindet sich die 21-Jährige auf der normalen Station.

Unterdessen hat Flughafenbetreiber Aena die 20 Kaffeemaschinen der Firma Áreas abschalten lassen. Das Gesundheitsamt und Palmas Ortspolizei ermitteln. Offenbar haben auch andere Personen einen Kaffee aus dem betroffenen Automaten getrunken und sind nicht erkrankt.

Es soll nun herausgefunden werden, was zu dem Schock der 21-Jährigen führte. Bei den Insekten in der Maschine handelte es sich wohl um einen sogenannter Kornwurm, auf Lateinisch Araecerus Fasciculatus.