Afrika-Flüge von Ryanair und Discover lösen mit Zwischenstopps auf Mallorca große Polizeieinsätze aus

Zwei Flüge, die von Afrika auf dem Weg nach Deutschland waren, haben in der Nacht auf Freitag (5.4) auf dem Flughafen Mallorca zwischenlanden müssen. Das gab die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung bekannt. Es sei zu keinerlei Problemen gekommen.

Ryanair-Maschine von Fez nach Karlsruhe/Baden-Baden

Die erste Maschine landete um 0.35 Uhr in Son Sant Joan. Es handelte sich um einen Flieger, der vom marokkanischen Fez auf dem Weg nach Karlsruhe/Baden-Baden war, wie eine Sprecherin des Flughafens gegenüber der MZ bestätigte. Die Maschine hätte ursprünglich um 17.45 Uhr starten sollen. Tatsächlich hob die Boeing aber erst um 20.53 Uhr ab. Laut dem Portal Flightaware hob die Maschine um 6.21 Uhr von Mallorca aus wieder ab und landete um 8.03 Uhr am Baden-Airpark.

Wie ein Sprecher der Nationalpolizei auf MZ-Anfrage erklärte, habe die Maschine zwischenlanden müssen, weil die maximal erlaubte Arbeitszeit der Crew überschritten worden sei.

Discover-Flugzeug von Windhoek nach Frankfurt

Die zweite Maschine landete gegen 5 Uhr auf Mallorca. Dabei handelte es sich um einen Flieger der zur Lufthansa-Gruppe gehörenden Airline Discover, die auf dem Weg von der namibischen Hauptstadt Windhoek nach Frankfurt war. Eine Sprecherin von Discover erklärte auf MZ-Anfrage, es habe beim Airbus des Typs A330 "eine technische Unregelmäßigkeit in einer Triebwerksanzeige" gegeben. "Die Sicherheit an Bord war zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt."

Die Maschine konnte zunächst nicht weiterfliegen, allerdings seien am Freitagnachmittag schon alle Fluggäste ans Ziel gebracht worden: "Alle betroffenen Passagiere wurden auf alternative Flüge umgebucht, zudem hat Discover Airlines am frühen Nachmittag einen zusätzlichen Flug von Palma nach Frankfurt aufgelegt, um die Gäste an ihr Ziel zu bringen", so die Sprecherin. Am Freitagnachmittag befand sich der Flieger immer noch in der technischen Überprüfung in Palma.

Erinnerungen an den Flughafen-Coup

Zwischenlandungen von Maschinen, die aus Afrika kommen, sorgen auf Mallorca für Aufsehen. Grund dafür ist der so genannte Flughafen-Coup, bei dem eine aus Marokko kommende Maschine, die auf dem Weg nach Istanbul war, am Airport aufgrund eines angeblichen medizinischen Notfalls landete. Zahlreiche Fluggäste nutzten die Gelegenheit damals zur Flucht aus dem Flieger und zur illegalen Einreise in Spanien.