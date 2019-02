Selfie-Aktion zum Valentinstag: Wir lieben Mallorca!

Sie lieben Mallorca? Wir auch! Und deshalb suchen wir pünktlich zum Valentinstag die schönsten Liebeserklärungen an die Insel: Machen Sie ein Selfie-Video, in dem Sie Mallorca Ihre Liebe erklären - sei es von der Insel aus, von Deutschland oder sonstwo in der Welt.

Die schönsten Aufnahmen verarbeiten wir im großen "Wir lieben Mallorca"-Video. Zudem verlosen wir unter allen Teilnehmern drei Monats-Abos für unser E-Paper.

Und so können Sie mitmachen: Filmen Sie sich vor Ihrer Lieblingskulisse oder mit Dingen, die Sie an Ihren Mallorca-Aufenthalt erinnern, und erklären Sie, warum Sie der Insel verfallen sind.

Ihr Selfie-Video - am liebsten im Querformat - können Sie bis zum 11. Februar mit dem Stichwort "Valentinstag" als persönliche Nachricht auf unserer Facebook-Seite an uns verschicken (facebook.com/MallorcaZeitung) oder auch gerne per Whatsapp zukommen lassen (+34 629 73 77 44 - wenn Sie unseren Whatsapp-Newsletter abonniert haben, ist diese Nummer bereits in Ihrem Adressbuch gespeichert). Falls das Video nicht zu groß ist (max. 10 MB) oder wenn Sie einen Download-Link etwa per "Wetransfer" benutzen, steht Ihnen auch die E-Mail-Adresse web.mz@epi.es zur Verfügung.

Viel Spaß beim Mitmachen und viel Erfolg!