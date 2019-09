Luigi Colani ist tot - das ist seine goldene Mallorca-Villa

Auf Mallorca trägt eine Villa seinen Namen: Der Universaldesigner Luigi Colani, der am Montag (16.9.) im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe gestorben ist, hat auch auf der Insel seine Spuren hinterlassen. Auf einem Hügel über Santa Ponça im Südwesten von Mallorca thront die Villa Colani. Entworfen hat die über tausend Quadratmeter große Immobilie, wie unschwer zu erkennen, der für seine runde und aerodynamische Formensprache weltbekannte Designer.



Wie die MZ bei einem Besuch Ende 2010 bei Hausherr Fürst Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein und seiner damaligen Frau Fürstin Andrea Johanna feststellte, schaut Colani in der kapellenartigen Garage von einem mächtigen Wandbild auf den Betrachter herab. Für Gestaltungsdetails war Sayn-Wittgenstein persönlich zuständig, wie er damals der MZ erzählte: Die Maler wurden aus Dubai eingeflogen, die Vergolder aus Polen, die Sicherheitstechniker aus der Schweiz, die Kameraspezialisten aus Deutschland und der Dekorateur aus Palma. Vom Anwesen aus bietet sich ein privilegierter Blick auf die Malgrats-Inseln. Das Haus steht seit Jahren zum Verkauf, im Internet ist von einem Verkaufspreis von 23,5 Millionen Euro die Rede.



Im sozialen Netzwerk Instagram würdigt Sayn-Wittgenstein, der vielen Deutschen aus der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt ist, das Leben und Wirken Colanis: "Die Tage die wir zusammen verbringen konnten, haben mein Leben bereichert und mein Denken erweitert. Seine Visionen werden uns alle 'überleben'." /ff