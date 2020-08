"Las Palmeras" an der Bierstraße nimmt Betrieb wieder auf

Die Wirte an der Playa de Palma suchen und finden vermehrt Wege, ihre Lokale trotz der Schließung der Bier- und Schinkenstraße vor knapp vier Wochen wieder zu eröffnen: Nachdem am Freitag das Restaurant "Pancho" im Bierkönig-Komplex seinen Betrieb wieder aufgenommen hat, zogen nun auch die Betreiber des "Las Palmeras" an der Bierstraße nach: Am Montagabend eröffneten sie wieder ihre Bar.

Im "Pancho" hatte man kurzerhand den Eingang an die hintere Querstraße der Schinkenstraße verlegt und so das Betriebsverbot umgangen. Ähnlich gingen nun die Verantwortlichen des "Las Palmeras" vor: Sie versperrten sämtliche Zugänge zur Bierstraße und ließen lediglich die Eingänge zum Carrer del Llaüt offen. Dort stellte man zusätzlich Absperrungen auf, um die Zugänge besser kontrollieren zu können.

Mit dem "Las Palmeras" öffnet also jenes Lokal wieder, das die übrigen Wirte für die Situation am 11. Juli hauptverantwortlich machen. Zur Eröffnung der Bar nach dem Corona-Shutdwon waren zahlreiche Partyurlauber in die Bierstraße gekommen. "Und dann haben die uns einfach überrannt. Es sind Touristen ohne Ende gekommen", hatte Max Grantin-Rohkst, Betreiber der Kult-Kneipe "Et Dömsche" zwei Tage danach der MZ in einem Interview bestätigt. Auch auf Druck der Bundesregierung hatte die Balearen-Regierung auf die Bilder der ohne Masken und Abstände feiernden Gäste mit der Schließung sämtlicher Lokale an der Bier- und Schinkenstraße reagiert.

Wie die übrigen Wirte nun auf die Wiedereröffnung des "Las Palmeras" reagieren werden, bleibt abzuwarten. Die Kneipe "Et Dömsche" hat zwischenzeitlich eine andere Lösung gefunden: Da Grantin-Rohkst auch Betreiber des Grill-Restaurants "Cevapcici" an der Carrer del Llaüt ist, hat er nur wenige Tage später dort die Kölsch-Kneipe wiedereröffnet - und damit rund 250 Meter entfernt von der gesperrten Bierstraße.

Ob die Behörden die Wiedereröffnung des "Las Palmeras" tolerieren werden, ist ungewiss. Bereits zur Öffnung des "Panchos" mit dem verlegten Eingang hatte sich die Polizei skeptisch geäußert: Ein Sprecher bezweifelte gegenüber der MZ, dass dieses Procedere legal sei, sagte aber: "Bis hier Klarheit herrscht, wird es noch ein wenig dauern. Das zu prüfen, ist eine komplexere Angelegenheit."

Die Urlauber freuten sich jedenfalls, dass zumindest ein wenig Normalität an den Ballermann zurück gekehrt ist: Das "Pancho" war auch am Montagabend gut gefüllt und auch im "Las Palmeras" waren einige Tische besetzt.