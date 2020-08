Trotz Schinkenstraßen-Lockdown: Bierkönig öffnet Restaurant Pancho

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Nachdem die Balearen-Regierung am 15. Juli sämtliche Bars und Lokale an der Bier- und Schinkenstraße wegen der Corona-Pandemie geschlossen hat, ist am Freitag wieder Leben in die Schinkenstraße eingekehrt: Die Bier- und Tapas-Bar Pancho, die im Bierkönig-Komplex untergebracht ist und zu dem Partytempel gehört, hat überraschend ihre Pforten geöffnet.

Wer jedoch hofft, nun dort zu Live-Auftritten von Mia Julia, Tim Toupet oder Peter Wackel abfeiern zu können, wird enttäuscht. Denn Party, wie man es aus dem Bierkönig kennt, wird es im Pancho nicht geben. Die Verantwortlichen setzen nach eigenen Angaben vielmehr auf „gemütliche Stunden und leckere, am Tisch servierte, Speisen". „In diesem Sommer ist alles anders", heißt es dazu auf der Website des Bierkönigs. Mit dem Angebot wolle man die treuen Bierkönig-Gäste und die Besucher der Playa de Palma auch in diesem Jahr willkommen heißen.

Den offiziellen Eingang haben die Verantwortlichen übrigens an die Carrer de les Canyes – die hintere Querstraße am Bierkönig-Komplex – verlegt und damit weg von der Carrer del Pare Bartomeu Salvà, also der Schinkenstraße. Offensichtlich konnte man so das Verbot zur Öffnung umgehen. Für ein offizielles Statement dazu war die Pressestelle des Bierkönigs bisher nicht erreichbar.



Einlass nur mit vorheriger Anmeldung

Wer ins Pancho rein will, muss sich zunächst über die Website registrieren und erhält dann einen QR-Code, der zum Einlass berechtigt. Einen so extremen Menschenauflauf wie in der Bierstraße am 10. Juli, der unter anderen für das harte Durchgreifen der Balearenregierung verantwortlich war, will man in der Schinkenstraße offenbar mit allen Mitteln verhindern. Deshalb ist Anzahl der Gäste auch auf 300 Menschen begrenzt.

Einerseits gilt der QR-Code, den jeder Gast nach seiner Registrierung auf sein Handy zugeschickt bekommt, als Eintrittskarte. Andererseits könnten die Gesundheitsbehörden anhand der bei der Anmeldung angegebenen Daten die Besucher informieren, falls es einen Covid-19-Fall unter den Gästen geben sollte, heißt es von der Bierkönig Group.

Am Freitagabend durften dann tatsächlich die ersten Gäste in das Lokal. Eigentlich hatte man die Pforten um 18 Uhr öffnen wollen, am Ende verzögerte sich der Startschuss jedoch etwas. Schon vorher hatte sich eine lange Schlange von meist jüngeren Menschen gebildet, die es kaum erwarten konnten, das Lokal betreten zu können. Alle trugen Mund-Nasen-Masken. Gleich mehrere Sicherheitskräfte – ebenfalls alle mit Nasen-Mund-Schutz ausgestattet – waren am Eingang postiert und kontrollierten die Handys mit dem QR-Code der Gäste.



Strikte Regeln im Pancho

Für den Besuch im Pancho gelten übrigens strikte Regeln: So sind die Gäste aufgerufen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf nur am Tisch abgenommen werden. Bereitgestellt sind zudem Desinfektionsmittel. Außerdem sollen die Gäste untereinander und zum Personal einen Mindestabstand einhalten. „Um die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste zu garantieren, werden selbstverständlich alle geltenden Hygienevorschriften eingehalten", heißt es dazu von der Bierkönig Group.

Platz nehmen können die Gäste an Bierzelt-Garnituren, die in einem größeren Abstand zueinander aufgestellt wurden. Sicherheitspersonal achtete am ersten Abend penibel darauf, dass die Gäste an ihren Tischen sitzen blieben und sich keine größeren Grüppchen bildeten.

Wie nun die übrigen Lokale an der Schinkenstraße auf die Eröffnung des Panchos reagieren werden, bleibt abzuwarten. Die Gäste freuten sich jedenfalls riesig, dass es nun doch noch ein bisschen Bierkönig-Stimmung in diesem Sommer gibt – und feierten das bis in die Nacht hinein. /mw