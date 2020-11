Goodbye Deutschland am Montagabend mit einer neuen Mallorca-Runde

Goodbye Deutschland am Montagabend mit einer neuen Mallorca-Runde Foto: Vox

Ein bisschen Mut gehört zur Auswanderung nach Mallorca wohl dazu. Doch in diesen Zeiten wohl noch mehr. "Goodbye Deutschland" begleitet in der aktuellen Ausgabe wieder Menschen, die den Schritt dennoch wagen. Diesmal dabei ist Roby Hayle, der ausgerechnet zum Lockdown auf die Insel kommt, um hier eine Eisdiele zu eröffnen.

Auch die MZ hat ihn bereits vorgestellt - in ihrer Serie "Auswandern in Coronazeiten". Wie die Auswanderung mit Begleitung der Fernsehkameras aussieht, können die Zuschauer am Montag (2.11.) ab 20.15 Uhr bei Vox sehen.

Dann gibt es auch ein Wiedersehen mit Daniela Büchner, der Witwe des verstorbenen Kult-Auswanderers Jens Büchner. Offenbar ist Dani bereit für eine neue Liebe. Und auch Corona hat sie und ihre Faneteria ganz schön gebeutelt. /mw