Riesige Ladung an Hilfsgütern aus Deutschland auf Mallorca eingetroffen

Die Barber Angels und andere freiwillige Helfer nahmen am Freitagnachmittag (27.11.) den Sattelzug mit Hilfsgütern auf Mallorca in Empfang Foto: Sophie Mono

In Cala Millor an der Ostküste von Mallorca ist am Freitagnachmittag (27.11.) eine riesige Lastwagenladung mit Hilfsgütern aus Deutschland angekommen. Die vor allem aus deutschen Mitgliedern bestehende Vereinigung Barber Angels hatte das Projekt organisiert, um auf der Insel Bedürftige zu unterstützen.

"Eigentlich hatten wir damit gerechnet, einen Sprinter voll von Magdeburg aus auf die Reise zu schicken, aber es kamen so viele Spenden zusammen, dass wir schließlich einen 40-Tonner-Sattelzug beauftragen mussten", so Nicole Wittenberg, Sprecherin der Vereinigung der Barber Angels auf Mallorca.

Gemeinsam mit zahlreichen Helfern, unter anderem vom örtlichen Fußballverein in Cala Millor, nahmen die Barber Angels die riesige Ladung in Empfang. Insgesamt galt es, 23 Paletten Lebensmittel, Hygieneartikel, Babysachen, Kleidung und Spielzeug auszuladen. "Die Lebensmittel und Windeln bringen wir in die neue Ausgabestelle in Cala Millor, die wir Mitte Oktober gemeinsam mit der Hilfsorganisation SOS Mamás eröffnet haben, weil die Not auch hier im Inselosten so groß ist", so Wittenberg. Der Rest komme nach Palma an die anderen Ausgabestellen von SOS Mamás.

Die Barber Angels sind eigentlich eine Vereinigung von Barbiers und Friseuren, die in fünf europäischen Ländern agiert und es sich zur Aufgabe gemacht haben, regelmäßig Obdachlosen die Haare zu schneiden. Auf Mallorca nutzten die rund 40 Mitglieder dafür bisher die Räumlichkeiten von SOS Mamás. "Aufgrund der Pandemie mussten wir diese Tätigkeit vorübergehend einstellen. Wir haben uns gefragt, wie wir stattdessen helfen können, da die finanzielle Not vieler Menschen durch die Krise immer größer wird", so Wittenberg.

Mithilfe der Barber Angels in Deutschland konnte die große Spendenladung zusammengebracht werden. Das Speditionsunternehmen SBS Logistics aus Magdeburg sponserte die Kosten für die Überfahrt von Deutschland nach Mallorca. /somo