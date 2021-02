Komparsen für RTL-Serie King of Palma auf Mallorca gesucht

Reichlich Komparsen mit deutschem Aussehen werden zur Zeit auf Mallorca gesucht. Sie sollen bei "etwa vier oder fünf Drehtagen" ab Mitte April verfügbar sein, um an der Produktion einer neuen RTL-Serie mit dem Titel "King of Palma" mitwirken, wie die Produktionsfirma auf Mallorca Sunnysideup am Mittwochmorgen (17.2.) bestätigte. "Wir brauchen jede Menge Komparsen, die wie deutsche Touristen aussehen", erklärte Geschäftsführer Rolf Wappenschmitt der MZ.

Das Casting führt die Agentur Moovic, bestätigte Christina Held von Sunnysideup. "Wir brauchen relativ viel Volk", ergänzt Wappenschmitt, schließlich müsse man so eine Disco oder einen Strand auch vollkriegen. Die Drehs sollen zwischen April und Juli an der Playa de Palma und in Can Picafort stattfinden, wie es im Online-Aufruf heißt. Gesucht würden "2.400 Personen" und zwar "Männer und Frauen zwischen 16 und 60 Jahren".

Die Serie spielt in den 90er Jahren nach dem Fall der Mauer. "Es geht um eine Auswanderer-Geschichte", also um Berliner, die auf der Suche nach "mehr Sonne" sind. /tg