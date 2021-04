Mallorca-Auswanderer produzieren Musikvideo als Spendenaufruf

Der Wendepunkt in dem Musikvideo: Die Kinder treffen auf die in einen Schutzanzug gehüllte Sängerin Julia Ebel.

Der Wendepunkt in dem Musikvideo: Die Kinder treffen auf die in einen Schutzanzug gehüllte Sängerin Julia Ebel. Foto: Animo

"Wir müssen jetzt was tun, statt zuzusehen": Mit einem knapp fünfminütigen Musikvideo rufen derzeit zwei deutsche Auswanderer dazu auf, für Hilfsorganisationen wie "Hope Mallorca", "Paguera helps Paguera" und die "Santa Ponça Community Church" zu spenden.

In "Ánimo - Gemeinsam für Mallorca" führt eine in einem weißen Schutzanzug gekleidete Frau zunächst in Schwarz-Weiß über die Insel, um dann in Farbe Hoffnung auf bessere Zeiten zu machen. Der Film macht einmal mehr deutlich, wie sehr auch den Mallorca-Deutschen das Schicksal der von den Folgen der Corona-Pandemie schwer gebeutelten Insel und ihren Menschen am Herzen liegt.

Gemeinsam mit dem bayerischen Produzenten und Musiker Alex Botella, der das Lied komponierte, habe sie mehrere Monate an Song und Video gearbeitet, sagt Sängerin Julia Ebel. Die gelernte Betriebswirtin arbeitet seit zehn Jahren bei einem großen Reiseveranstalter auf Mallorca und war selbst ein Jahr lang in Kurzarbeit. In dieser Zeit habe sie auch ihre Leidenschaft für die Musik wiederentdeckt.

„Ich bin ja Laie auf diesem Gebiet, wir haben viel gebastelt und ausprobiert", sagt sie über die Dreharbeiten. Diese Freude am Medium Musikvideo ist dem aufwendig inszenierten Film anzumerken. Mit dabei: eine Gruppe von Kindern, die Einlage eines professionellen Rappers und natürlich Mallorcas atemberaubende Landschaften.

Hier können Sie für Hilfsorganisationen spenden, die sich auf Mallorca um Corona-Opfer kümmern.