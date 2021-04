Deutsche Konsulin tauscht Mallorca gegen Brandenburg

Tauscht Palma de Mallorca gegen Brandenburg an der Havel ein: Karin Köller.

Tauscht Palma de Mallorca gegen Brandenburg an der Havel ein: Karin Köller. Foto: Bendgens

Überraschung im deutschen Konsulat in Palma de Mallorca: Konsulin Karin Köller verlässt die Insel, um eine leitende Position in einer neuen Behörde des Auswärtigen Amts zu übernehmen. Sie übergibt noch im April ihre Amtsgeschäfte an Wolfgang Engstler, der von Berlin nach Palma zieht.

Gemeinhin war davon ausgegangen worden, dass Köller bis zum Eintritt in den Ruhestand auf der Insel bleiben könnte. Die 62-Jährige hatte den Posten in Palma erst im Juli 2019 als Nachfolgerin der ebenfalls ins Auswärtige Amt abgezogenen Regina Lochner übernommen. Für Köller war es bereits die zweite Mallorca-Amtszeit: Erstmals leitete sie zwischen 2002 und 2007 die deutsche Auslandsvertretung.

Obwohl sie Mallorca nun wieder verlasse, fühle sie sich hier immer noch "wie am Anfang", sagt Köller gegenüber der MZ. Trotz der schwierigen Umstände - das Konsulat war als Bürgerservice sowohl während der Rückreise-Aktion infolge der Thomas-Cook-Insolvenz als auch in der Pandemie stark gefordert -, sei sie die Insel und diesen Posten keineswegs leid.

Der ihr vom Auswärtigen Amt angetragene neue Job aber sei einfach "spannend", so Köller. "Die Aussicht noch einmal etwas ganz Neues zu machen, hat mich sehr gereizt." Köller übernimmt eine leitende Position im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel. Die sogenannte Bundesoberbehörde ist noch im Aufbau und soll zu einer Art Dienstleister für das Auswärtige Amt und die ausländischen Vertretungen werden.

Vor Mallorca war Karin Köller unter anderem in Teheran, Brasilia, Kampala (Uganda) und Abidjan (Elfenbeinküste) stationiert. Lesen Sie hier ein Interview mit ihr. /ck