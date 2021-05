Ranch auf Mallorca? Familie Schumacher kauft Finca in Andratx

Prominente aus Deutschland investieren weiter kräftig auf Mallorca. Nach dem Weltfußballer Robert Lewandowski, der kürzlich für 3,5 Millionen Euro eine Villa in Santa Ponça kaufte, hat sich jetzt auch die Familie Schumacher erneut ein Stückchen Insel gesichert.

Die Familie des ehemaligen Rennfahrers Michael Schumacher hat Anfang März von einer mallorquinischen Erbengemeinschaft ein 5,4 Hektar großes Grundstück in der Gemeinde Andratx erworben. Kostenpunkt: 2,8 Millionen Euro - für eine Fläche so groß wie 7,5 Fußballfelder in einer der teuersten Gegenden Mallorcas ist das durchaus günstig.

Was die Familie mit der alten und renovierungsbedüftigen Finca machen will, ist nicht bekannt. Möglicherweise könnten Corinna Schumacher, die Frau des 2013 verunglückten Formel-1-Weltmeisters, und ihre gemeinsame Tochter Gina-Maria Schumacher hier Pferde unterstellen oder gar einen kleinen Reitstall einrichten. Beide sind passionierte und erfolgreiche Western-Reiterinnen und betreiben bereits in der Schweiz, den USA und Deutschland große Reitanlagen.

Die Familie Schumacher hatte bereits 2018 für kolportierte 30 Millionen Euro ein luxuriöses und nur wenige Autominuten von der Finca entferntes Anwesen hoch über Port d'Andratx erworben. Vorbesitzer war Florentino Pérez, der Präsident von Real Madrid. Seither verbringen die in der Schweiz lebenden Schumachers immer mal wieder ein paar Tage auf Mallorca. Erst kürzlich war der Rennfahrer Mick Schumacher, Sohn von Michael Schumacher und wie er jetzt auch Formel-1-Fahrer, in Andratx gesehen worden.