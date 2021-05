"Morcheeba" tritt beim Mallorca Live Summer auf

Die britische Band "Morcheeba" wird am 4. Juli im Rahmen des "Mallorca Live Summer" auftreten. Das haben die Veranstalter am Donnerstag (27.5.) unter anderem auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben. Damit kehren die internationalen Headliner der ersten Ausgabe des beliebten Festivals auf die Bühne auf dem ehemaligen Aquapark-Gelände in der Gemeinde Calvià auf Mallorca zurück.

Eine Playlist zum Reinhören:

Mitte der 90er-Jahre gegründet, gehört die Band zu den Pionieren in Sachen Trip-Hop, einem elektronischen Musikstil, der auf langsamen, dem Hip Hop ähnlichen Rhythmen basiert. Auf dem Festival präsentiert die Band, die dort erstmals 2016 spielte, nun ihr neues Studio-Album "Blackest Blue".

Eintrittskarten gibt es ab 26 Euro unter mallorcalivemusic.com. /sw