Vor Mallorca soll Ibiza die Diskotheken-Öffnung testen

Ibiza wird Ende Juni oder Anfang Juli erstmals nach Beginn der Corona-Pandemie die Wiedereröffnung der Diskotheken testen, wie der Nachtclub-Verbandschef José Luis Benítez dem "Diario de Ibiza" dieser Tage vorgeschlagen und der balearische Regierungssprecher Iago Negueruela bestätigt hat. Der Pilotversuch soll in einem der großen Musiktempel der Insel stattfinden (dessen Name noch nicht bekannt ist), unter freiem Himmel und für maximal 2.000 Partygäste.

Über das genaue Datum und über den Veranstaltungsort wird die balearische Regierung entscheiden, mit der der Verband bereits mehrere Zusammenkünfte hatte, um die Rahmenbedingungen für das Großevent zu besprechen. Insgesamt sieben Diskotheken und Musikcafés von Ibiza haben sich für den Pilotversuch beworben.



Maskenpflicht und Test- oder Impfnachweis



Bereits fest steht, dass Maskenpflicht herrschen soll. Laut Benítez soll es verschiedene Zonen geben, entweder zum Tanzen oder zum Verzehr von Getränken. Außerdem müssen die Teilnehmer einen negativen PCR-Test, Antigen-Test oder einen Nachweis über ihre Impfung vorlegen. Es solle ein "ernsthaftes und professionelles Pilot-Event" werden, erklärte der Verbandschef. Er betonte auch, dass für Ibiza viel auf dem Spiel stehe, weil die Insel in Sachen Nachtleben eine weltweite Referenz sei.

Zwei Wochen nach der Party soll geprüft werden, ob dabei Corona-Infektionen stattfanden oder nicht. Ist dies nicht der Fall und das Event war ein Erfolg, könne das Nachtleben von da an Schritt für Schritt weiter geöffnet werden, wenn auch mit geringerer Teilnehmerzahl als zuvor, so die Pläne.



Auf der Suche nach Normalität



Auf nationaler Ebene will das spanische Gesundheitsministerium diesen Mittwoch (2.6.) den autonomen Regionen koordinierte Maßnahmen unterbreiten, um die Lockerungen im Nachtleben flexibler zu gestalten. So könnten Nachtclubs in Regionen mit niedriger Inzidenz laut "El País" zwar bis 2 Uhr morgens öffnen, allerdings mit strengen Auflagen wie einer im Innenraum auf 50 Prozent beschränkten Teilnehmerzahl und dem Verzehr von Speisen und Getränken an Tischen, die in mindestens 1,5 Meter Abstand aufgestellt sein müssen.

Ob dies auch kurzfristig auf den Balearen möglich sein könnte, ist unklar - in einer Pressekonferenz auf dieses Thema angesprochen, hat Ministerpräsidentin Francina Armengol am Dienstag (2.6.) ausweichend geantwortet und auf die für Restaurants und Bars geltende Sperrstunde von 24 Uhr verwiesen. /bro/ck