Indische Virusvariante auf Mallorca festgestellt

Wie auch anderswo, darunter Deutschland, ist die indische Corona-Variante B.1.617 nun auch auf Mallorca erstmals nachgewiesen worden. Wie der Corona-Sprecher der Balearen-Regierung Javier Arranz am Dienstag (25.5.) in einer Pressekonferenz mitteilte, ist diese Mutation bei acht Personen aus drei verschiedenen Haushalten in Palma de Mallorca festgestellt worden. Sie werden einem einzigen Infektionsherd zugerechnet. Wer der Erstinfizierte war, steht noch nicht fest.

Der Infektionsherd sei "unter Kontrolle", so Arranz. Die Betroffenen seien in ihren Wohnungen isoliert. Arranz unterstrich zudem, dass neueste Studien darauf hindeuten, dass die Corona-Impfungen auch gegen die jüngsten Virusvarianten wirksam ist. Auf Mallorca zirkulieren auch noch weitere Virusvarianten, darunter die brasilianische P.1. Dominant ist aber die britische Mutation B.1.1.7.

Diese Meldung wird noch erweitert.