Armengol will Maskenpflicht (noch) beibehalten

Mit und ohne Maske: Gäste in einem Café auf Mallorca im Juli 2020. Foto: Bendgens

Auf Mallorca und den Nachbarinseln bleibt die Maskenpflicht auch im Freien bis auf Weiteres bestehen. Das hat am Montag (31.5.) die balearische Ministerpräsidentin betont. "Derzeit befürworten die Balearen noch nicht, dass man die Masken abnehmen kann", so die für ihre vorsichtige Corona-Politik bekannte Sozialistin beim Besuch eines Labors der Gesundheitsbehörde. "Wir sind dabei, nach und nach unser Leben zu normalisieren, und wenn es soweit ist, werden wir sie im Freien abnehmen können", sagte sie.

Die Landesregierung von Kastilien-La Mancha hatte zuvor angekündigt, die Maskenpflicht im Freien im Juli aufheben zu wollen. Allerdings werde man zunächst Rücksprache mit der Zentralregierung halten, so Ministerpräsident Emiliano García-Page (PSOE, Sozialisten). Die bereits zuvor eingeführte Maskenpflicht war im vergangenen März in einem spanienweiten Gesetz für alle spanische Regionen festgeschrieben worden.

Armengol räumte gleichzeitig ein, dass über Lockerungen nachgedacht wird. Das Thema werde in den nationalen Gesundheitsausschüssen diskutiert. "Ich gehe davon aus, dass wir eine gemeinsame Entscheidung treffen werden, die sich nach der Corona-Inzidenz in der jeweiligen autonomen Gemeinschaft richten wird", so Armengol, Auf den Balearen ist die Inzidenz weiterhin niedrig.

