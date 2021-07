In den Apotheken auf Mallorca ist der Verkauf der Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung angelaufen. Seit Mittwoch (21.7.) gibt es die Schnelltests ohne Rezept in über 400 Geschäften auf der Inselgruppe. Die Tests sollen helfen, mit Covid-19 Infizierte schneller zu identifizieren und die ansteigenden Zahlen dadurch besser in den Griff zu bekommen.

"Man sollte nur Tests kaufen, wenn man auch Symptome hat", empfiehlt Joan Colom von der Farmacia Joan Colom Miró. In seiner Apotheke gibt es derzeit nur Fünfer-Packs. Auf die Einzeltests warte man noch. Bis Donnerstagmittag (22.7.) waren in der im Carrer de l'Arquebisbe Aspàreg gelegenen Apotheke sechs von 15 verfügbaren Packs verkauft. "Die Fünfer-Packs kosten circa 35 Euro, die Einzeltests circa sieben Euro", so Colom. Von den gekauften Tests seien bisher zwei positiv ausgefallen. "Die Käufer sind wiedergekommen, um weitere Packs für ihre Angehörigen zu kaufen", so Colom.

Dass die Tests so leicht zugänglich sind, sieht der Apotheker als deutlichen Vorteil. Werden sie falsch angewendet, können sie jedoch auch negativ ausfallen, obwohl die getestete Person infiziert ist. Daher sollte man bei der Anwendung einiges beachten:

Wann und wazu sollten die Tests verwendet werden?

Der Test sollte innerhalb der ersten fünf Tage mit Symptomen gemacht werden und zwar genau so, wie es in der Anleitung steht. Der Apotheker sollte potenzielle Käufer fragen, weswegen sie die Tests machen wollen, und sie dabei eventuell auch darüber aufklären, dass das Ergebnis nicht als Nachweis fürs Reisen anerkannt wird.

Wie muss ich den Selbsttest machen?

In dem Testkit ist unter anderem ein steriles Wattestäbchen enthalten, mit dem die Probe entnommen wird, sowie ein Röhrchen, in das das Wattestäbchen hineingesteckt wird. Das Stäbchen müssen Tester dann circa 2,5 Zentimeter tief in ihre Nase stecken und dort einige Sekunden lang hin- und herbewegen. Das ist der wichtigste Schritt im Testprozess, der unbedingt sorgfältig ausgeführt werden muss. Sonst kann es zu einem falschen Testergebnis kommen. Anschließend wird das Stäbchen in das Röhrchen mit der Lösung steckt und etwas hin- und herbewegt. Dann legt man das Ende des Wattestäbchens, mit dem man die Probe entnommen hat, in das Röhrchen. Auch eine Lösung ist mit im Verkaufspaket, die auf die Stützplattform des Stäbchens getropft wird

Wie geht es dann weiter?

Zeigt der Test an, dass der Tester positiv ist, muss er sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben und in seinem Gesundheitszentrum oder bei der Covid-Hotline Bescheid sagen. Vom Personal dort wird er dann aufgefordert, einen PCR-Test zu machen, um das Ergebnis des Schnelltests zu bestätigen. Fällt dieses Testergebnis negativ aus, der Tester hat aber dennoch Symptome, sollte er das Gesundheitspersonal informieren. /sw