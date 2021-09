In dem Auf und Ab der Corona-Zahlen und -Wellen hat sich das Blatt im Mallorca-Deutschland-Vergleich wieder gewendet: Laut den von der Balearen-Regierung veröffentlichten Zahlen lag die 7-Tage-Inzidenz auf Mallorca am Montag (6.9.) erstmals wieder unter der in Deutschland. Auf der Insel waren es 80,7 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, in Deutschland laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Berlin 84,3.

Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 hatte es immer wieder Phasen gegeben, in denen die Lage auf Mallorca besser war als die in Deutschland - und umgekehrt. Die sogenannten Corona-Wellen verlaufen zeitversetzt: Die Neuansteckungen steigen (und fallen) zunächst auf der Insel und dann ein paar Wochen später in Deutschland.

Die Besserung des Pandemiegeschehens hängt dabei sowohl auf der Insel als auch in Deutschland mit dem Fortschritt der Impfkampagne zusammen. Auch hier steht Mallorca gut da: Auf der Insel sind mittlerweile 77,8 Prozent der Bewohner vollständig geimpft, in Deutschland sind es 61,3 Prozent.

Allerdings ist hier der direkte Vergleich tückisch: Auf Mallorca und den Nachbarinseln wird der Prozentsatz auf Grundlage der zu impfenden Bevölkerung ermittelt (alle Einwohner, die älter als 12 Jahren sind), in Deutschland auf Grundlage der Gesamtbevölkerung. Daraus folgt eine in Deutschland vergleichsweise niedrigere Impfquote. /ck