Psychotherapie auf Deutsch: Bei diesen Therapeuten finden Sie auf Mallorca ein offenes Ohr

Es kann oft Monate dauern, bis bei den Psychotherapeuten des öffentlichen Gesundheitssystems auf den Balearen ein Termin frei wird. Und egal wie gut die Spanischkenntnisse mancher Residenten auch sein mögen: Wer von seinen Problemen, Sorgen und Ängsten erzählt, tut sich in seiner Muttersprache am leichtesten, zumal es in den Sitzungen nicht selten auf Zwischentöne ankommt.

Auf Mallorca gibt es eine ganze Reihe von deutschsprachigen Psychologen, an die man sich wenden kann – ein Großteil von ihnen hat seine Praxis in Palma. Residenten mit Privatversicherung können sich – je nach Police – die ausgelegten Kosten für die Sitzungen oder zumindest einen Teil davon erstatten lassen. Welche Limits im Einzelfall gelten, so etwa eine Höchstzahl an Stunden pro Monat oder Jahr, sollte jeder Betroffene vorab mit seiner Versicherung klären. Wer keine Privatversicherung hat, muss die Stunden, die oft teurer sind als bei den spanischen Kollegen, vollständig aus eigener Tasche zahlen.

Gita Chaudhuri

Seit 2005 mit einer eigenen Praxis (C/. Mas, 11, Palma) tätig ist die Diplom-Psychologin, systemische Therapeutin mit tiefenpsychologischem Hintergrund-, Hypno- und Paartherapeutin Gita Chaudhuri. Sie begleitet, berät und therapiert Erwachsene, Paare, Kinder, Jugendliche und Familien auch online, etwa bei Depressionen, Ängsten, Abhängigkeiten, psychosomatischen Störungen, Traumata oder Burn-out. Das Honorar für die 60-minütigen Einzelstunden (zwischen 80 und 120 Euro) beziehungsweise 90-minütigen Stunden für Paare (entsprechend teurer) wird individuell vereinbart. Termine gibt es innerhalb von ein bis zwei Wochen. psychopraxis-palma.com

Vanessa Gleede

2003 noch in einer Klinik und seit 2005 mit eigener Praxis (C/. Bisbe Maura, 20, Palma), bietet auch die Diplom-Psychologin und klientenzentrierte Gesprächstherapeutin Vanessa Gleede Therapiestunden auf Deutsch an. Sie hat sich auf die Lösung von Problemen spezialisiert, die aufgrund kultureller Unterschiede sowie Hintergründen in Partnerschaften und Familien entstehen, aber auch auf Depression, Burn-out, Angst, Krisenintervention oder Süchte. Eine Einzelsitzung (45 Minuten) kostet 80 Euro, eine Paarsitzung 90 Euro. Auf Wunsch finden die Therapiestunden auch digital und, bei weitem Anfahrtsweg oder einer akuten Krise, als Doppelsitzungen (160 Euro) statt. Für einen ersten Termin sollten Patienten eine Wartezeit von maximal einer Woche einplanen. psychotherapiemallorca.com

Nicole Blay Franzke

Schon seit 2006 als Therapeutin auf Mallorca tätig ist die Mallorquinerin Nicole Blay Franzke. Die Psychotherapeutin mit deutscher Mutter spricht fast perfekt Deutsch. Seit einem Jahr bietet sie Therapiestunden in ihrer eigenen Praxis in Palmas Zentrum an (Passatge Particular de Santa Catalina de Sena, 2, 5f), wo sie auch Yoga-Stunden gibt. Sie behandelt sowohl Jugendliche als auch Erwachsene mit Ängsten, Depression, Lebenskrisen oder Partnerschaftsproblemen und bietet auch Paartherapie an. Die Preise für die 45 bis 50 Minuten dauernden Einzelsitzungen oder 90-minütigen Paartherapiestunden nennt sie auf Anfrage. Online-Therapiestunden sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die nächsten freien Termine gibt es ab Ende September. Am besten per WhatsApp melden (637-47 54 74). happymindsandmore.com/de

Talia Oberbacher

Eine Praxis in der Palma Clinic (Camí dels Reis, 308) hat seit Mai 2021 die psychologische Beraterin und Hypnose-, Trauma- und systemische Therapeutin Talia Oberbacher. Sie begleitet Patienten mit Burn-out, Ängsten, Traumata, bei Trennungen oder Trauer auch online. Die 75-minütige Sitzung kostet 150 Euro, Paare zahlen für 90 Minuten 280 Euro. Nach spätestens zehn Tagen bekommt man einen Termin. Am besten per WhatsApp melden (679-83 98 25). therapie-beratung-coaching.de

Anja Dein

Seit 15 Jahren bietet auch die Diplom-Psychologin Anja Dein mit Ausbildung in Trauma- und Gestalttherapie unter dem Namen „Anímate Psychologie und Gestalt“ (C/. de Morlà, 17, Palma) Sitzungen an. Für 90 Minuten (auch digital möglich) zahlt man im Schnitt 150 Euro. Auch eine Intensivtherapie mit Doppelstunden oder bis zu fünf Sitzungen pro Woche ist möglich. animate.com.es

Joachim Schreck

Joachim Schreck ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch Psychotherapeut für Personen jeden Alters und Familientherapeut. Seit vier Jahren empfängt er Patienten in seiner Praxis in Palmas Zentrum (Plaça Major, 9). Nach einem persönlichem Treffen sind auch Online-Sitzungen möglich. Die Preise orientieren sich an der deutschen Gebührenordnung für Ärzte (ab 100 Euro). Termine in vier bis sechs Wochen (Tel.: 871-18 06 01). es.kinderpsychiatriemallorca.com

Instituto Dr. Scheib

Zwischen sieben deutschsprachigen Psychotherapeuten wählen können Patienten beim Instituto Dr. Scheib in Palma (C/. Camilo José Cela, 20). Schwerpunkte sind therapieresistente Depressionen, Suchterkrankungen, Burn-out, Essstörungen, chronische Schmerzen oder Ängste. Eine Therapiestunde (50 Minuten) kostet circa 130 Euro. Auch Doppel-, Online-Stunden oder stationäre wie ambulante Intensivtherapien sind möglich. Bei Notfällen gibt es Termine sofort oder innerhalb weniger Tage. medicinapsicosomatica.es

Birgit Sörensen

Auch bei der psychologischen Psychotherapeutin Birgit Sörensen in Santa Ponça (Av. Rei Jaume I, 102) finden Patienten mit Ängsten oder Depressionen seit eineinhalb Jahren ein offenes Ohr. Paar- und Gruppentherapie gibt es nicht. Die Sitzungen, die auf Wunsch auch online stattfinden, dauern 50 Minuten, die Preise orientieren sich am deutschen Kassensatz, können aber individuell vereinbart werden. Termine gibt es innerhalb von zwei Wochen. soerensen-psychotherapie.com

Miriam Schwald

In Port d’Andratx (C/. Isaac Peral, 67) bietet seit 2016 Miriam Schwald psychologische Beratungen an – oft für Patienten mit Depressionen, Burn-out, Ängsten oder Beziehungs- und Familienkonflikten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Paartherapie. Die 55-minütigen Sitzungen, die man auch digital abhalten kann, kosten 89 Euro. Termine auch kurzfristig. Kontakt am besten per WhatsApp (699-35 76 87). psychologin-mallorca.com