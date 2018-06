Neues Gesetz soll kurzen Prozess mit Hausbesetzern ermöglichen

Hausbesetzer auf Mallorca und im restlichen Spanien werden es künftig schwerer haben. Die spanische Regierung in Madrid bringt ein Gesetz auf den Weg, das es ermöglichen soll, Hausbesetzer künftig schneller aus der eigenen Immobilien klagen zu können. Einen entsprechenden Entwurf verabschiedete am Dienstag (24.4.) der Rechtsausschuss des spanischen Kongresses. Nun wird der Entwurf dem spanischen Senat zur Genehmigung vorgelegt.

Hausbesetzer sollen künftig innerhalb von 20 Tagen oder bei klaren Fällen noch schneller aus der Wohnung geschmissen werden können. Bislang konnte sich die Prozedur Monate oder sogar Jahre hinziehen. Die langsame Justiz machten sich in der Vergangenheit immer wieder Kriminelle zu Nutze, die sich zum Beispiel in Feriendomizilen auf Mallorca einnisteten.

Großes Echo in den Medien fand der Fall des Deutschen Frank Zingelmann, der Monate brauchte, um sein von Eindringlingen besetztes Ferienhaus an der Playa de Palma wieder beziehen zu können. Am Ende musste er das eigene Haus zusammen mit schlagkräftiger Unterstützung selbst wieder besetzen. /tg