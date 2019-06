Inselrat Mallorca übernimmt Gebäude der ehemaligen Wein-Kooperative Es Sindicat

Das Gebäude der ehemaligen Wein-Kooperative Es Sindicat in Felanitx gehört jetzt offiziell dem Inselrat Mallorca. Inselratspräsident Miquel Ensenyat unterschrieb am Mittwoch (19.6.) den entsprechenden Vertrag, mit dem das historische Gebäude für 1,8 Millionen Euro aus dem Besitz des Unternehmers Pau Ripoll an die Öffentlichkeit übergeht.

Das Gebäude soll künftig ein internationales Kunstzentrum unter der Schimrherrschaft des mallorquinischen Künstlers Miquel Barceló beherbergen

Die rund 3.000 Quadratmeter des Gebäudes werden seit 1991 nicht genutzt. Wie es dort aussieht, sehen Sie auf diesem fotografischen Rundgang. /tg