Circ Bover verlässt Sineu nach 14 Jahren und sucht eine neue Bleibe

Der Circ Bover bricht seine Zelte in Sineu ab. Seit 2007 ist die Zirkuskompanie von Mallorca dort ansässig, doch nun suche man eine neue Basis, heißt es in einer Mitteilung. "Wir wollen, dass das Projekt exponentiell wächst und zu einem internationalen Zirkus-Zentrum wird." An dem ehrgeizigen Vorhaben arbeite man schon seit Jahren und sei zu diesem Zweck mit nationalen und internationalen Zirkuszentren vernetzt.

"Wir verlassen Sineu, weil wir in der Gemeinde nicht das finden, was wir brauchen: nämlich mehr Platz und ein angrenzendes Gelände", sagte Cristina Mateu vom Circ Bover der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". "Wir benötigen ein Grundstück, auf dem wir das Zelt aufbauen können und außerdem einen Raum haben, in dem das Kreativzentrum entstehen kann, das wir entworfen und für das wir bereits Subventionen bewilligt bekommen haben."

Neue Zirkusschule ab September

Laut Mateu ist das Wunschszenario der Kompanie, zwischen März und Mai einen neuen Standort gefunden zu haben, um im September die neue Zirkusschule eröffnen zu können. Aufgrund der Größe und Reichweite des Projekts könne sich auch eine Gemeinde beteiligen, um am Ende ein halb öffenliches und halb privates Angebot zu schaffen. Der Circ Bover stehe disbezüglich nach eigenen Angaben schon mit einigen Gemeinden auf Mallorca in Kontakt.

Neben der Schule und besseren Probenräumen für die Artisten gehört zu den neuen Ideen der Kompanie unter anderem, ein Residenzprogramm zu etablieren, das den nationalen und internationalen Austausch von Zirkuskünstlern fördern soll. Auch möchte der Circ Bover ein festes Zirkusprogramm anbieten, das mit einem Theater- und Musikprogramm ergänzt werden könnte. /bro