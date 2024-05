Sie bezaubern die Kleinsten, doch auch Erwachsene kommen auf ihre Kosten: Bei Mallorcas Puppentheater-Festival „Festival de Teatre de Teresetes“ sind auch in diesem Jahr wieder Erlebnisse für alle Altersgruppen dabei. Vom 6. bis zum 12. Mai können Interessenten an sieben verschiedenen Schaubühnen in Palmas Zentrum, aber auch in zahlreichen Inseldörfern das kreative Puppenspiel erleben.

Liebe und Tod, Intrigen und Feminismus, infantile Fantasiewelten und Traumreisen – kaum ein Thema, das nicht behandelt wird. Den roten Faden bilden die Puppen oder Marionetten, die im Fokus der szenischen Erzählungen stehen. Workshops und Ausstellungen Wie bei den vergangenen 25 Ausgaben des Festivals kommen die Künstler auch diesmal teilweise von weit her. Neben mehreren Gruppen vom spanischen Festland sind Künstlerkollektive aus Belgien, Frankreich oder Uruguay vertreten. Gleichzeitig wird es für viele Teilnehmer ein Heimspiel: Etwa die Hälfte der Auftritte werden von mallorquinischen Gruppen veranstaltet. Für die Zuschauer ist es eine gute Gelegenheit, auch die B-Bühnen der großen Theater Palmas kennenzulernen und einmal hinter die Kulissen zu schauen. Workshops, Ausstellungen und Gesprächskreise runden das Festival ab.Karten und Infos gibt es unter www.festivalteresetesmallorca.cat.