Ein Streit ist am Sonntagmorgen (5.5.) in der Altstadt von Palma derart eskaliert, dass ein Mann einen anderen aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses gestoßen hat. Das gab die Nationalpolizei auf Mallorca in einer Pressemitteilung bekannt.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen sieben Uhr morgens. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" kam es in der Gasse Carrer Can Espaya – die die Einkaufsstraße Sindicat und die Plaça Banc de s'Oli verbindet – zu der folgenschweren Auseinandersetzung. Der aus dem Fenster gestoßene Mann wurde durch den Aufprall schwer am Kopf verletzt und ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Tatverdächtiger festgenommen Die Mordkommission der Nationalpolizei übernahm die Ermittlungen. Ein 32-Jähriger wurde mittlerweile als Tatverdächtiger festgenommen. /pss