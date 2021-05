Neues Autokino auf Mallorca zeigt deutsche Komödie "Das perfekte Geheimnis"

Am Donnerstag (20.5.) beginnt der Vorverkauf für die Autokino-Tage auf Mallorca. Auch das Programm ist mittlerweile festgezurrt. Als deutscher Film (Original mit spanischen Untertiteln) läuft am Samstag (5.6.) "Das perfekte Geheimnis" (Bora Dagtekin, 2020). Und wer den Oscar-Preisträger "Nomadland" noch nicht gesehen hat, kann dies am Montag (7.6.) in englischer Originalsprache nachholen.

Der Ticketverkauf läuft nicht wie ursprünglich geplant über die Website des Mitorganisatoren CineCiutat, sondern über ein eigenes Webportal, auf www.autocine-mallorca.com. Zunächst werden in den zwei Wochen zwischen dem 28. Mai und dem 10. Juni 14 Filme gezeigt. Sollte sich das Projekt lohnen, wird aus den Autokino-Tagen möglicherweise ein feste Einrichtung.

Die Kinokarten kosten 10 Euro pro Person. Die Filme beginnen jeweils um 21.30 Uhr, obwohl auch Kinderfilme im Programm sind. Die Veranstalter empfehlen, mindestens eine Stunde vor Filmbeginn anzufahren, damit Autos auf die richtigen Plätze geleitet werden können. /tg