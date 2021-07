Gediegener geht es kaum: Bei den fünf Events der Reihe "Garden Summer Picnic" von Legends VIP zwischen Ende Juli und Ende September können die Besucher im Club Golf d’Andratx in Camp de Mar entspannt picknicken und gute Unterhaltung genießen. "Das Thema ist eigentlich Lifestyle und Liebe, mit Rückblick auf die traditionellen Picknick-Konzerte, zum Beispiel im Hyde Park in den 70er- Jahren", sagt Veranstalter Roland Michael im MZ-Gespräch. "Das ist ein ganz eigenes Konzerterlebnis."

Die Picknick-Decken werden gestellt und dürfen hinterher mitgenommen werden. Auf der Website legendsvip.com kann man neben den Karten auch unterschiedlich gefüllte Picknick-Körbe mit Verpflegung erwerben. Das Line-up, das für das musikalische Wohl sorgt, enthüllte Michael peu à peu, so blieb es spannend. "Es wird immer so sein, dass wir einen superguten Act zu Beginn haben, dann ein sattes Programm und ein fettes Highlight zum Schluss", so der Veranstalter.

Michael selbst kann mit David Guetta und Kollegen nicht viel anfangen. Er liebt "echte" Musik und setzt für die Reihe bewusst auf die Klassiker: "Für mich sind das keine betagten Namen, sondern einfach legends. Und sie sind immer noch top, das zeigen auch die Verkaufszahlen", erklärt er. Natürlich gebe es auch jüngere Künstler, aber er wolle bewusst ein anderes Angebot schaffen: "Ich sage: Leute über 30, 35, 40 bis hin zu 80 sind jetzt noch immer genauso interessiert an Musik, und sie sind mit ganz anderer Musik aufgewachsen."

Chris de Burgh, 23.7.

Den Anfang bei den Picknick-Konzerten macht der seit fünf Jahrzehnten international erfolgreiche irische Sänger Chris de Burgh ("The Lady in Red"). "Das erste Konzert ist meiner Meinung nach immer das schönste", sagt Michael und rechnet mit "super Stimmung bei einem super Künstler." Die meisten Chris-de-Burgh-Konzerte in Deutschland seien schon ausverkauft, seine große Tour verschoben. Insofern haben Fans, die auf Mallorca leben oder in dieser Zeit auf der Insel Urlaub machen, besonderes Glück.

Blues Night, 25.8.

Von Chris de Burgh zu Chris Jagger: Mick Jaggers jüngerer Bruder wird bei der Blues Night auftreten. Ein Trost für den Veranstalter, der schon lange davon träumt, die Rolling Stones nach Mallorca zu holen? "Nein, ich arbeite weiter daran", sagt Michael und lacht. Für ihn sei Chris Jagger aber ein eigenständiger Künstler, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.

Die Bühne in Camp de Mar wird sich der Musiker mit den Blues-Legenden Big Daddy Wilson und Hans Theessink teilen. Der Headliner des Abends ist indes Tito Jackson: Er wird sein Blues-Album vorstellen, das im August erscheint. "Tito war 2018 mit den Jacksons bei uns und hatte Riesenspaß auf Mallorca", sagt Michael. Das diesjährige Konzert werde ihn für viele Zuhörer nun musikalisch von einer ganz neuen Seite zeigen. "Das Geniale dabei: Es ist das einzige Europa-Konzert, das er dieses Jahr gibt."

Nena, 28.8.

Nenas Konzert auf Mallorca vor zwei Jahren ist uns noch frisch im Gedächtnis: "Die Resonanz war super, weil die Energie, die bei Nena zwei Stunden lang von der Bühne rüberkommt, einfach Wahnsinn ist", so Michael. Bei einem Picknick-Konzert gibt die Sängerin jetzt die von den Fans ersehnte Zugabe. "Sie wird mit Sicherheit einige Titel des neuen Albums ‚Licht‘ spielen, aber natürlich auch alle Hits", verspricht Michael.

Matze Knop, 3.9.

Für eine parodistische Auflockerung zwischen den Konzerten sorgt der Comedian Matze Knop. Nächstes Jahr soll das Comedy-Programm ausgeweitet und mit englischen und spanischen Komikern ergänzt werden.

Zucchero, 30.9.

Den süßen Abschluss des Picknick-Menüs bildet der italienische Megastar Zucchero – ein Musiker von einer Größenordnung, dass er sich selbst einladen kann und damit jeden Veranstalter glücklich macht. Er spielt nun im Rahmen seiner "Inacustico"-Tour zum ersten Mal auf der Insel. Michael pries ihm das Konzept der Reihe an, Zucchero sagte zu. "Das ist natürlich für uns sensationell, weil der Künstler allein schon sensationell ist." Sollte es mit dem Ticketverkauf so gut weitergehen, wie es begonnen hat, wird es auf Mallorca möglicherweise noch einen Zusatztermin geben.