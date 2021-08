Es ist selten, dass die ganz großen Namen auf Mallorca auftreten. Loquillo mag zwar den Deutschen eher unbekannt sein, in Spanien ist der 60-Jährige jedoch ein Star. Am Donnerstag (26.8.) trat José María Sanz Beltrán, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, in Palma de Mallorca auf.

Knapp 1.000 Fans trudelten zum Sitzkonzert auf das Veranstaltungsgelände Son Fusteret. Loquillo trat im Rahmen des Festivals Cultura es Vida mit seiner "El último clásico"-Tour auf. Diese führt den Katalanen auch noch ins Wizink Center nach Madrid, einer der größten Konzertbühnen Spaniens.

So legte Loquillo auf Mallorca mit Liedern seines gleichnamigen neuen Albums los. Es wurde mit den Füßen gewippt und mit den Armen gewedelt, was eben alles so geht bei einem Konzert in Pandemie-Zeiten. Sicherheitskräfte passten darauf auf, dass niemand aufsteht und tanzt. Mitgesungen wurde zu den Klassikern "Salud y rock and roll" und der Ballade "Cruzando el paraíso".

Seine größten Hits hielt sich der Sänger natürlich für den Schluss auf. "El ritmo del garaje" und vor allem "Cadillac solitario" zählen zu beliebten spanischen Karaokesongs. Mit dem Original auf der Bühne lässt es sich die Lieder wesentlich einfacher mitgrölen. /rp