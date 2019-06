Warum sich Mallorca so auf die Johannisnacht freut

Mit dem Volksfest an den Stränden läuten die Mallorquiner die Sommersaison ein.

Mit dem Volksfest an den Stränden läuten die Mallorquiner die Sommersaison ein. Foto: Pere Joan Oliver

Die Johannisnacht - also die Nacht vom Sonntag (23.6.) auf den Montag (24.6.) - heißt auf Mallorca "Nit de Sant Joan". Und sie wird mit großem Feuerspektakel und vielen für die Insel tpyischen Traditionen gefeiert. Hervorzuheben sind dabei die familiären Abendessen und Lagerfeuer an den Stränden sowie die Massenveranstaltung mit Partyprogramm und Feuerspektakel am Kathedralen-See Parc de la Mar in Palma de Mallorca.



Lagerfeuer am Strand

In der Johannisnacht von Sonntag auf Montag wird es wie jedes Jahr besonders viele Insulaner an Palmas Stadtstrand Playa Can Pere Antoni ziehen. Familien, Freundeskreise oder Pärchen entfachen dort ihre Lagerfeuer oder Kerzen und veranstalten eine großes Abendessen mit Grillfleisch und Salaten.

Viele von ihnen sind weiß gekleidet und springen gegen Mitternacht über die Feuer um anschließend ins Wasser zu gehen. Nicht alle nehmen diese Bräuche ernst. Aber aus Spaß machen sie doch viele mit.

Auch an anderen Insel-Stränden wird gefeiert. Damit die Strände am Johannistag nicht wie früher üblich voller Müll liegen, wird es in diesem Jahr besondere Aufklärungskampagnen zur Vermeidung von Einwegverpackungen geben. Jeder Strandbesucher ist aufgerufen, sämtlichen Abfall nach der Feier wieder mit nach Hause zu nehmen.

Vor der Kathedrale sind die Teufel los

Das Rathaus organisiert derweil die sogenannte "revetlla" also das Programm zur "Nit de Sant Joan". Am Nachmittag gibt es Workshops und Spiele für Kinder und Jugendliche. Später heizen Folkloretänzer die Stimmung an.

Nach der Festrede - und nach Sonnenuntergang - startet das Programm der "correfocs" (Feuerläufer), das von den Nachbarschaftsvereinigungen der Balearen-Hauptstadt organisiert wird.

Fotogalerie: So war die Johannisnacht im vergangenen Jahr: