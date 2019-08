An diesen Stränden gibt's auf Mallorca Schattenplätze

Wer keine Lust hat, für viel Geld eine Liege zu mieten oder den Sonnenschirm mit zum Strand zu schleppen, kann sich an einigen playas auf Mallorca auch unter Bäumen vor der Sonne schützen. Vor allem in der Gemeinde Calvià im Südwesten der Insel, aber auch andernorts, warten verschiedene calas und Strände auf Schattenfans – ob in familiärer Atmosphäre mitten im Naturpark, mit direkten Parkmöglichkeiten oder Steinen statt Sand.

In dieser Galerie stellen wir die Strände vor