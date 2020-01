Fira del Ram: Termin für Jahrmarkt in Palma de Mallorca steht fest

Es ist bald wieder Zeit für den Jahrmarkt auf Mallorca. Die Fira del Ram öffnet in diesem Jahr am 27. Februar ihre Pforten und bleibt bis zum 19. April geöffnet, also bis nach der Osterwoche.

Wie auch in den vergangenen Jahren werden die Attraktionen auf dem Festivalgelände von Son Fusteret in Palma de Mallorca aufgebaut, gelegen direkt neben der Ausfahrt der Ringautobahn zur Inca-Autobahn. Insgesamt soll es 170 Fahrgelegenheiten und sonstige Stände geben.

Geöffnet ist die Fira del Ram wochentags jeweils von 17 bis 23 Uhr. An Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen beginnen die Fahrgeschäfte und Verkaufsstände bereits um 10 Uhr den Betrieb und bleiben bis 0 Uhr geöffnet. /ff