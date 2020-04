Nostalgie statt Mallorca-Urlaub: Rückblick auf die Strandsaison 2019

"Wir haben für Juli Mallorca-Urlaub gebucht, glaubt ihr das klappt?", "Wir hoffen so sehr, dass wir im Jahr 2020 doch noch irgendwie auf die Insel kommen können!", "Bitte drückt uns die Daumen, dass die Coronvirus-Krise uns keinen Strich durch die Urlaubsrechnung macht!" In den vergangenen Wochen haben uns einige solcher Zusendungen von Touristen erreicht. Sie alle hoffen, dass es nach der Coronavirus-Krise für sie doch noch eine Möglichkeit gibt, in diesem Jahr ans Meer zu fahren, die wohltuende Luft einzuatmen und endlich wieder den Sand unter den Füßen zu spüren.

Selbst Residenten, für die das Meer zum Greifen nah ist, können derzeit nicht einmal am Strand spazieren gehen, geschweige denn anbaden.

Während wir alle Countdown zählen, können wir die vergangene Strandsaison 2019 zumindest durch Bilder Revue passieren lassen.





Illetas, 11. Mai 2019:

Illetas, Synonym für den wegen seiner Erreichbarkeit mit den Stadtbussen schon zu Saisonbeginn gut gefüllten, aber dennoch ganzjährig beliebten Strand im Westen von Palma de Mallorca. Am 11. Mai 2019 wurde hier statt gebadet, vor allem im Sand gelegen, es wehte eine leichte Brise. Da waren die schon aufgestellten Sonnenschirme fast schon ein überflüssiger Schutz gegen die noch nicht so pralle Sonne.

Peguera, 15. Mai 2019:

Die Strände von Peguera überzeugen mich MZ-Redakteurin, die von ihren Kollegen liebevoll Strandmädchen genannt wird, nach wie vor eher weniger. Dafür liebe ich die kleinen süßen Strandbars mit aufgeschüttetem Sand an der Promenade und dass man zwischen den einzelnen Stränden eine ganze Weile laufen kann, umso mehr. Perfekt für einen längeren Strandspaziergang unter der Sonne mit Einkehrmöglichkeit.

Playa de Palma, 20. Mai 2019:

Wer's gerne ein bisschen Deutsch und nichts gegen alkoholisierte Junggesellen, Fußballclubs und Incentive-Teamsnahe des balneario 6 hat, wird bei einem Spaziergang oder Bad an der Playa de Palma glücklich. Einige Sonnenschirme warteten am 20. Mai 2019 noch darauf, nach Monaten endlich wieder aufgespannt der Sonne zu trotzen. Die Riesen-Sandburg mit der Aufschrift "Mallorca 2019", die Urlauber quasi zum Erinnerungsfoto zwingt, war schon aufgebaut und wurde akribisch bewacht.

Cala Ratjada, 26. Mai 2019:

Dass in der kleinen aber feinen Cala Gat an diesem Maitag 2019 noch reichlich Platz für Handtücher und Decken war, kann nur daran gelegen haben, dass der Sonne dicke Wolken an dem Tag die Sicht geraubt haben. Die Badegäste an diesem Tag konnte man schnell an einer Hand abzählen. Die grüne Flagge wehte trotzdem und die Socorristas warte auf mögliche Einsätze.

El Toro, 1. Juni 2019:

Rote Felsen am Strand: irgendwie einzigartig die Cala de Ses Penyes Rotges in El Toro. Der Parkplatz am Strand war brechend voll, am Strand dennoch nach wie vor viel Liegefläche. Zägliches Baden. Meine verfrorene Freundin war die einzige Strandbesucherin mit langer Hose und ich erinnere mich, dass ich sie mehrmals gefragt habe, ob sie sich in ihrer langen Jeans und geschlossenen Schuhen nicht zu Tode schwitzt. Sie kommt aus Kolumbien. Damit sie sich in kurze Sachen wirft, muss das Thermometer noch ein paar Grad hochklettern.

Palmanova, 9. Juni 2019:

Nur etwa ein Drittel der Strandliegen und -Schirme war an dem wolkenverhangenen Tag besetzt. Das Wasser lud statt Badegäste eher Stand-Up-Paddle-Fans und Jetski-Fahrer ein. Auch ich bin lieber ein paar Schritte an der Promenade gegangen und habe am Strand mal wieder die schön bemalten Rettungsschwimmer-Hochsitze besucht. Da hat sich jemand echt Mühe gegeben.