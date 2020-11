Netflix-Serie macht Schach zu Verkaufsschlager in Spielwarenläden auf Mallorca

Mit mehr als 65 Millionen Zuschauern ist die Miniserie "Gambito de Dama" (dt. Das Damengambit) auch auf Mallorca die am meisten gesehene in der Geschichte der Streamingplattform Netflix. Auch der dazugehörige Roman führt 37 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung wieder die Spitze der Verkaufszahlen an. Die Suchmaschine Google verzeichnete seit der Ausstrahlung der Serie, die sich um das Schachspielen dreht, doppelt so viele Suchanfragen zu dem Thema.

Auch einige Spielwarenverkäufer auf Mallorca können von der Beliebtheit der Serie profitieren. Bei Mallorca Puzzles etwa gibt es einige Schachmodelle zur Auswahl. Wegen der Serie sei die Nachfrage nach dem Spiel zuletzt stark angestiegen, bestätigte Inhaber Sven.

Auch im Traditionsgeschäft La Industrial in der Altstadt seien in diesem Jahr mehr Kunden gekommen, die sich für ein Schachbrett inklusive Figuren interessiert haben. "Wir haben einige Modelle, dennoch haben wir noch nicht übermäßig viele verkauft", so ein Mitarbeiter des Ladens.

"Gambito de Dama" handelt von der Figur Elizabeth „Beth" Harmon, die in den 50er Jahren in einem Waisenhaus in Kentucky aufwächst. In der Einrichtung entdeckt sie ihr Talent fürs Schachspielen und verfolgt von da an ein Ziel: Sie möchte in dem von Männern dominierten Sport bestehen und Weltmeisterin werden. Harmon leidet jedoch an Medikamenten- und später auch Alkoholabhängigkeit, die ihr bei der Erfüllung ihres Traums immer wieder im Weg stehen, gleichzeitig aber auch ihre Besessenheit vom Schachspielen verstärken. /sw