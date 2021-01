Erst Schnee, dann extreme Kälte: So ist die Lage in Spanien

Historisch heftiger Schneefall in Madrid und mindestens vier Todesopfer: Das Sturmtief "Filomena" hat Spanien das schlimmste Winterchaos seit 50 Jahren beschert. "Wir haben noch schwere Stunden vor uns", warnte Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Samstag bei einer ersten Bilanz. Er rief die Spanier dazu auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Mit gutem Grund: Vor allem im besonders schwer getroffenen Madrid knickten am Samstag unter der Last des Schnees immer wieder große Bäume um.



Der Minister sagte, allein in der Region Madrid seien seit Freitagabend fast 1500 Menschen gerettet worden, die vom Schnee in ihren Fahrzeugen festgesetzt worden seien. Nach Medienberichten warteten allerdings am Samstagnachmittag bei gefühlten minus fünf Grad vor allem auf den Ringautobahnen der Hauptstadt noch Dutzende Menschen auf Hilfe, die die Nacht im Auto verbringen mussten.



Weitere Flugverbindungen nach Mallorca gestrichen

El Aeropuerto AS #Madrid-#Barajas mantendrá suspendidas las operaciones al menos hasta el domingo por la tarde, cuando podrían retomarse de forma gradual.

Hay 2 pistas despejadas, pero los protocolos son muy estrictos y se esperan heladas.

Actualizaremos mañana a las 13:00h. pic.twitter.com/Ng1TQalL33 — Aena (@aena) January 9, 2021

Kältewelle mit Temperaturen unter -10 Grad

Laut der spanischen Zeitung "El País" rechnet José Luis Martínez-Almeida, der Bürgermeister von Madrid, damit, dass die Hauptstadtzu einer "" zurückfinden wird. Die Eisenbahngesellschaftwird ihren Betrieb frühestens Sonntagmittag (10.1.) wieder aufnehmen.Auch derhat seine Schließung bisverlängert, dann soll der Flugverkehr schrittweise wieder starten. Zwei Start- und Landebahnen sind bereits geräumt worden. Wie "El País" berichtet, befinden sich derzeit rundam Flughafen, die mit Decken und warmen Getränken versorgt wurden.Zu denzwischen Madrid undvon Samstag (9.1.) kommenam Sonntag hinzu. Der Flughafenbetreiber Aena hat neue Informationen in Bezug auf die Verbindungen angekündigt, die im Laufe des Tages folgen sollen.Nicht nur Madrid wurde von "Filomena" ins Chaos gestürzt. Im ganzen Land wurden nach Angaben der Behörden Fußball -Spiele wurden abgesagt. Seit Freitagabend und noch bis Samstagabend galt in der Hauptstadt und indes Landes die höchste. In den Regionen, in denen es keinen Schnee gab, brachte "Filomena" im Zusammenspiel mit anderen Wetterphänomenen Unwetter, starke Windböen, Dauerregen und hohe Wellen.Zwar flaut "Filomena" am Sonntag in Zentralspanien ab, dochmit Temperaturen unter -10 Grad. Der verbliebene Schnee könnte sich damit in Eis verwandeln und die Mobilität noch einmal zusätzlich erschweren.Der spanische Wetterdienst Aemet kündigt die. Für einen Kälterekord hat "Filomena" bereits jetzt gesorgt: In Vega de Liordes in der Provinz León rund 400 Kilometer nördlich von Madrid wurde schon am Donnerstag mitlaut Meteorologen dieverzeichnet, die jemals in Spanien gemessen wurde. /bro mit Material von der dpa